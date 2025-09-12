Trauer im Fußball: Ex-Zweitligaprofi Nico Niedziella stirbt im Alter von nur 55 Jahren bei einem Autounfall.

Traurige Nachrichten aus der Welt des Fußballs. Der ehemalige Zweitligaprofi Nico Niedziella ist im Alter von 55 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH, der langjährige Arbeitgeber des Ex-Sportlers, bestätigte dessen Ableben in einem Beitrag bei Facebook.

"Mit großer Bestürzung haben wir vom plötzlichen Tod unseres geschätzten Kollegen Nico Niedziella erfahren, der bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam", steht dort geschrieben.

Und weiter: "Über mehr als 20 Jahre war er ein wertvoller Teil unseres Unternehmens und eng mit dem Sport, aber auch zahlreichen Kulturevents in unseren Arenen verbunden. Sein unerwarteter Verlust erfüllt uns mit großer Trauer."