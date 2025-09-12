Anzeige
Fußball

Fußball: Ex-Zweitligaprofi Nico Niedziella verstirbt im Alter von 55 Jahren bei einem Autounfall

  • Veröffentlicht: 12.09.2025
  • 17:43 Uhr
  • ran.de
Nico Niedziella ist bei einem Autounfall gestorben
Nico Niedziella ist bei einem Autounfall gestorben© Imago

Trauer im Fußball: Ex-Zweitligaprofi Nico Niedziella stirbt im Alter von nur 55 Jahren bei einem Autounfall.

Traurige Nachrichten aus der Welt des Fußballs. Der ehemalige Zweitligaprofi Nico Niedziella ist im Alter von 55 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH, der langjährige Arbeitgeber des Ex-Sportlers, bestätigte dessen Ableben in einem Beitrag bei Facebook.

"Mit großer Bestürzung haben wir vom plötzlichen Tod unseres geschätzten Kollegen Nico Niedziella erfahren, der bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam", steht dort geschrieben.

Und weiter: "Über mehr als 20 Jahre war er ein wertvoller Teil unseres Unternehmens und eng mit dem Sport, aber auch zahlreichen Kulturevents in unseren Arenen verbunden. Sein unerwarteter Verlust erfüllt uns mit großer Trauer."

Mehr als 100 Spiele in der 2. Liga

Der ehemalige Abwehrspieler hatte seine Fußball-Karriere noch zu Zeiten der DDR beim 1. FC Magdeburg begonnen, später lief er unter anderem für BSG Chemie Leipzig auf.

Seine erfolgreichste Zeit erlebte er bei Fortuna Köln, für die er ab 1993 sechs Jahre lang spielte. Niedziella bestritt insgesamt 104 Spiele in der 2. Bundesliga. Im Jahr 2000 musste er seine Karriere verletzungsbedingt beenden.

