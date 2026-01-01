Der FC Chelsea reagiert auf die sportliche Talfahrt: Die Londoner trennen sich demnach von Trainer Enzo Maresca.

Trainer-Beben beim FC Chelsea aus der Premier League: Enzo Maresca ist nicht mehr Trainer der "Blues", wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet. Wenig später bestätigte der Klub die Maßnahme.

Zur Nachfolge machte der Klub aus dem Westen Londons keine Angabe. Chelsea trifft am Sonntag im Spitzenspiel ab 18:30Uhr im Liveticker auf ran.de auf den Tabellenzweiten Manchester City.

Der Italiener Maresca (Vertrag bis 2029) hatte im Juli 2024 an der Stamford Bridge übernommen. Der frühere Assistent von Pep Guardiola bei Manchester City führte die Blues in seiner ersten Saison auf Anhieb in die Champions League und gewann mit dem Verein die Conference League sowie die reformierte Klub-WM in den USA.

"Diese Errungenschaften werden ein wichtiger Teil der jüngeren Klubgeschichte bleiben, und wir danken ihm für seinen Beitrag zum Verein", schrieben die Londoner in einem Statement.

Das Problem: In dieser Spielzeit blieb er mit dem Verein hinter den Erwartungen zurück. Chelsea belegt im Moment nur Platz fünf und konnte von den vergangenen sieben Ligaspielen nur eines gewinnen. Chelsea liegt 15 Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal.