Premier League
FC Chelsea und Enzo Maresca gehen getrennte Wege
- Aktualisiert: 01.01.2026
- 14:00 Uhr
- ran.de/SID
Der FC Chelsea reagiert auf die sportliche Talfahrt: Die Londoner trennen sich demnach von Trainer Enzo Maresca.
Trainer-Beben beim FC Chelsea aus der Premier League: Enzo Maresca ist nicht mehr Trainer der "Blues", wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet. Wenig später bestätigte der Klub die Maßnahme.
Zur Nachfolge machte der Klub aus dem Westen Londons keine Angabe. Chelsea trifft am Sonntag im Spitzenspiel ab 18:30Uhr im Liveticker auf ran.de auf den Tabellenzweiten Manchester City.
Der Italiener Maresca (Vertrag bis 2029) hatte im Juli 2024 an der Stamford Bridge übernommen. Der frühere Assistent von Pep Guardiola bei Manchester City führte die Blues in seiner ersten Saison auf Anhieb in die Champions League und gewann mit dem Verein die Conference League sowie die reformierte Klub-WM in den USA.
"Diese Errungenschaften werden ein wichtiger Teil der jüngeren Klubgeschichte bleiben, und wir danken ihm für seinen Beitrag zum Verein", schrieben die Londoner in einem Statement.
Das Problem: In dieser Spielzeit blieb er mit dem Verein hinter den Erwartungen zurück. Chelsea belegt im Moment nur Platz fünf und konnte von den vergangenen sieben Ligaspielen nur eines gewinnen. Chelsea liegt 15 Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal.
FC Chelsea: Gemeinsam zu der Überzeugung gelangt
"Da in vier Wettbewerben weiterhin entscheidende Ziele anstehen – darunter die Qualifikation für die Champions League – sind Enzo und der Klub gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass ein Wechsel der Mannschaft die beste Chance gibt, die Saison wieder in die richtige Spur zu bringen", hieß es im Statement weiter.
Ob die Trennung so harmonisch verlief, wie es sich anhört, darf aber bezweifelt werden. Im November war der 45-Jährige noch zum Trainer des Monats der Premier League gewählt worden.
Enzo Maresca: Nachfolger von Pep Guardiola
Nach dem Sieg gegen Everton am 13. Dezember sorgte er aber für Unruhe, weil er erklärte, die zurückliegenden 48 Stunden seien seine "schlimmsten seit meinem Amtsantritt gewesen, weil viele Leute uns nicht unterstützt haben". Maresca vermisste laut britischen Medien die Wertschätzung der Klubführung sowie eine gewichtige Mitsprache bei Transfers.
Pikant dabei sind die Enthüllungen von "The Athletic", die ein paar Tage später veröffentlicht wurden. Demnach soll Maresca ein heißer Kandidat bei Manchester City sein, falls Pep Guardiola den Klub im kommenden Sommer verlassen sollte.
Von den eigenen Fans wurde Maresca zuletzt in Form von Sprechchören attackiert, unter anderem wegen der Auswechslung von Torjäger Cole Palmer am Dienstag im Ligaspiel gegen den AFC Bournemouth (2:2).