Angriff ist die beste Verteidigung. So heißt es zumindest.

Hansi Flick hat sich mal wieder gegen die Kritik an seiner Person gewehrt und dabei einmal mehr gegen die Berichterstattung geschossen. Der Bundestrainer beweist dadurch aber nochmals, wie verfahren die Lage vor der neuen Saison und wie angezählt er ist. Ein Kommentar.

Ja, der Bundestrainer hat im Rahmen des Trainer-Kongresses deutliche Worte gewählt , dabei aber auch einmal mehr die Medien angezählt und damit bewiesen, dass er vor allem selbst angezählt ist. Denn zuletzt waren es vor allem Unions Klubboss Oliver Ruhnert und Kölns Trainer Steffen Baumgart, die Kritik an Flicks Personalauswahl wieder hervorgekramt haben.

Dabei weiß Flick genau, wie das Geschäft funktioniert, was er in seiner Replik ja auch erwähnte. Umso mehr verwundert der scharfe Rundumschlag, der die bei ihm durchaus vorhandene Selbstkritik in den Hintergrund rücken lässt.

Stattdessen kocht automatisch das wieder hoch, was Flick seit Monaten nachläuft: Fehlende Ergebnisse, keine Struktur, kein Plan, keine Stimmung. Bei seinen Ausführungen in Bremen betonte er oft die eigene Überzeugung, dass alles gut werde. Vermitteln kann er sie aber nicht mehr, auch dann nicht, wenn er zurückbeißt.