Herzinfarkt und Siegtor: England-Profi Sam Hutchinson erlebt turbulentes Spiel

Dieses Spiel wird Sam Hutchinson so schnell nicht mehr vergessen.

Eigentlich sollte sein Siegtor der entscheidende Moment des Tages für England-Profi Sam Hutchinson bleiben, nach Abpfiff führte der Weg des Abwehrspielers jedoch für ganze fünf Tage ins Krankenhaus.

Beim Spiel seines Vereins AFC Wimbledon bei Grimsby Town in der vierten englischen Liga (1:0) hatte der 35-Jährige bereits in den ersten Minuten der Begegnung einen Herzinfarkt erlitten - er bemerkte diesen jedoch lange nicht.

"Wir sind ins Krankenhaus gefahren, und mir wurde erzählt, dass ich einen Herzinfarkt hatte", schilderte Hutchinson den Vorfall Anfang Mai nun einige Wochen später in einem Interview auf der Vereins-Website. Die Schmerzen in der Brust habe er erst auf der Rückfahrt bemerkt, als "das Adrenalin nachließ", so der Engländer.