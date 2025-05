Die U21-Europameisterschaft rückt immer näher. Zuvor gibt Bundestrainer Antonio Di Salvo seinen vorläufigen Kader bekannt. Bei der U21-Europameisterschaft will Deutschland um den Titel mitspielen. Seinen Kader für das Turnier, das vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei stattfindet, gab Bundestrainer Antonio Di Salvo am 21. Mai auf einer Pressekonferenz bekannt. Auf den 45-Jährigen kamen dabei durchaus Probleme zu. Aufgrund der zeitgleich stattfindenden FIFA Klub-WM stehen Di Salvo gleich mehrere Leistungsträger nicht zur Verfügung.

Zu den prominentesten Namen gehören dabei wohl Karim Adeyemi, Maximilian Beier (beide Borussia Dortmund) und Tom Bischof (FC Bayern München).

+++ Der gesamte U21-Kader im Überblick+++ Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Tjark Ernst (Hertha BSC), Johannes Schenk (Preußen Münster) und Nahuel Noll (Greuther Fürth). Abwehr: Bright Arrey-Mbi (SC Braga), Elias Baum (SV Elversberg), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Tim Oermann (VfL Bochum), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf), Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach). Mittelfeld: Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Eric Martel (1. FC Köln), Paul Nebel (FSV Mainz 05), Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach), Merlin Röhl (SC Freiburg), Jan Thielmann (1. FC Köln) und Paul Wanner (1. FC Heidenheim). Angriff: Derry Scherhant (Hertha BSC), Nicolo Tresoldi (Hannover 96), Nelson Weiper (FSV Mainz 05) und Nick Woltemade (VfB Stuttgart). Nicht dabei ist Torhüter Jonas Urbig, der mit dem FC Bayern die Klub-WM in den USA spielen wird. Genauso ist es bei den BVB-Stars Karim Adeyemi und Maximilian Beier. Beide Offensiv-Spieler sind mit dem Klub beim FIFA-Turnier. Auch zwei U21-Profis von RB Salzburg fehlen Di Salvo - allerdings auch aus sportlichen Gründen - aufgrund der Klub-WM. Leandro Morgalla und Hendry Blank sind ebenfalls in den USA. Gleiches gilt für Frans Krätzig, bei dem die Zukunft momentan unklar ist. Mehr Absagen hat keine andere Top-Nation. Eine löbliche Ausnahme bildet Nick Woltemade vom VfB-Stuttgart. Der Stürmer wird sowohl bei der U21-EM als auch beim Final Four der Nations League im A-Kader der Nationalmannschaft auflaufen. Paul Wanner verzichtet derweil für die U21-EM auf die Klub-WM-Teilnahme mit den Bayern, muss aber wie Johannes Schenk und Elias Baum erst noch die Relegation spielen. Yousouffa Moukoko steht nicht im Aufgebot der deutschen U21. >>> HIER GEHT'S ZUM LIVESTREAM ZUR VERKÜNDUNG DES VORLÄUFIGEN U21-EM-KADERS! <<<

+++ Ende der Pressekonferenz +++ Das war's von der PK. Der vorläufige Kader der U21 steht. Die EM in der Slowakei startet am 11. Juni und geht bis zum 28. Juni.

+++ Nebel und Martel zugeschaltet +++ Nun sind in Eric Martel und Paul Nebel zwei weitere DFB-Youngster in der Pressekonferenz zugeschaltet. Beide befinden sich im Urlaub und haben Festtage hinter sich. Martiel stieg als Zweitligameister mit dem 1. FC Köln in die Bundesliga auf. Nebel schaffte mit dem 1. FSV Mainz 05 den Sprung in das europäische Geschäft. Beide sprechen von großer Vorfreude auf die Zeit miteinander und hoffen auf ein erfolgreiches Turnier.

+++ Der U21-Angriff steht fest +++ Für die U21 stürmen werden: Derry Scherhant, Nicolo Tresoldi, Nelson Weiper und Nick Woltemade. Gleichzeitig bestätigt Coach Di Salvo, dass Nick Woltemade auch beim Final Four der Nations League dabei sein wird.

+++ Das ist das U21-Mittelfeld +++ Das Mittelfeld besteht aus: Brajan Gruda, Casper Jander, Ansgar Knauff, Eric Martel, Paul Nebel, Rocco Reitz, Merlin Röhl, Jan Thielmann und Paul Wanner. Im Mittelfeld gibt es keinen Neuling, Di Salvo baut auf "eine Achse, die wichtig ist". Eric Martel ist Kapitän und hat laut dem Coach "eine super Entwicklung genommen". Auch Merlin Röhl und Rocco Reitz sind Teil der zentralen Achse. Paul Wanner wird wie Elias Baum und Johannes Schenk erst nach den Relegations-Spielen zum Team stoßen.

+++ Brown und Atubolu zugeschaltet +++ Das kommt es etwas überraschend zu einer gemeinsamen Live-Schalte mit Atubou und Brown, die sich erst einmal gegenseitig für die tollen Saisons mit ihren beiden Klubs beglückwünschten. "Wir erwarten sehr viel von der Euro", sagt Atubolu, der die guten vergangenen Länderspiele mit der U21 anspricht. Auch bei Brown ist die Erwartungshaltung hoch: "Wir brauchen uns vor keinem Gegner verstecken." Bei Atubolu ist die Schulterverletzung laut eigener Aussage mittlerweile ausgeheilt. Er wird wohl als Nummer eins in das Turnier gehen.

+++ Abwehrspieler stehen fest +++ Die Abwehr der U21 bilden folgende Spieler: Bright Arrey-Mbi, Elias Baum, Nathaniel Brown, Nnamdi Collins, Finn Jeltsch, Tim Oermann, Max Rosenfelder, Jamil Siebert, Lukas Ullrich. "Vor anderthalb Jahren sah die Viererkette noch anders aus", sagt Di Salvo. "Es haben sich aber andere Spieler etabliert." Brown und Collins "können uns viel Stabilität geben", sagt Di Salvo über die beiden Dauerbrenner Eintracht Frankfurts.

+++ Diese Torhüter sind dabei +++ Es werden die ersten Personalien verkündet. Im Tor mit dabei sind: Noah Atubolu, Tjark Ernst, Johannes Schenk und Nahuel Noll. Aufrund des Faktes, dass Atubolu und Ernst noch nicht bei einhundert Prozent sind, hat sich Di Salvo mit seinem Team entschieden, vier Keeper mitzunehmen. Jonas Urbig ist derweil nicht dabei. Er wird mit dem FC Bayern in die USA zur Klub-WM reisen. "Es war der Wunsch, dass er bei der Klub-WM dabei sein soll. Es ist für mich verständlich, dass er da fest eingeplant ist", sagt Di Salvo.

+++ Große Vorfreude +++ "Die Vorfreude ist riesig", sagt Di Salvo zum Start der Pressekonferenz. Anschließend spricht er positiv über die Nominierungs-Anrufe bei den Spielern, wie Finn Jeltsch oder Elias Baum. Somit nimmt der Coach direkt einmal die ersten beiden Personalien vorweg.

+++ Di Salvo ist da +++ Es kann losgehen. Coach Di Salvo ist auf der Pressekonferenz. Pünktlich um 14:00 Uhr geht es am DFB-Campus in Frankfurt los.

+++ Die Kader-Bekanntgabe der U21 jetzt im Liveticker +++ U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo wird ab 14:00 Uhr auf der Pressekonferenz erwartet. Gleich wird er den vorläufigen Kader für die U21-Europameisterschaft bekanntgeben.

