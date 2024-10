Mats Hummels hat den nächsten Rückschlag seines neuen Klubs AS Roma in der Europa League erneut von der Bank aus mitansehen müssen.

Der Fußball-Weltmeister von 2014 kam beim 0:1 (0:0) bei IF Elfsborg Boras in Schweden erneut nicht zum Einsatz. Michael Baidoo aus Ghana erzielte das Tor des Tages per Handelfmeter (44.). Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen ist der Fehlstart der Roma perfekt.