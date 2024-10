Weltmeister und Köln-Legende Lukas Podolski bestreitet am 10. Oktober sein Abschiedsspiel vom 1. FC Köln live auf ProSieben, ran.de und Joyn. Dabei sind einige prominente Namen am Start.

Er ist aus dem deutschen Fußball kaum wegzudenken: Lukas Podolski! Seines Zeichens Weltmeister, Deutscher Meister, Pokalsieger und absolute Legende beim 1. FC Köln.

Nach der laufenden Saison macht der Weltmeister Schluss. Deshalb lädt Lukas Podolski zu einem exklusiven Spiel ins RheinEnergieSTADION ein. ProSieben, Joyn und ran.de zeigen diesen sehr besonderen Abend für und mit Lukas Podolski aus seinem Kölner Wohnzimmer am 10. Oktober. Live. In der Prime Time.

Die Partie bestreiten der 1. FC Köln und Poldis 11. Dabei spielt der mittlerweile 39-Jährige je eine Halbzeit für beide Teams, die mit zahlreichen prominenten Namen bestückt sind.

Mit dabei sind einige Weltmeister von 2014. So zum Beispiel Mats Hummels, der zuletzt nach Italien in die Serie A wechselte und fortan für die AS Rom aufläuft. Oder aber Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München. Ebenfalls am Start sind Per Mertesacker, Christoph Kramer, Kevin Großkreutz, Erik Durm und Roman Weidenfeller.