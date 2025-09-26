Die dritte Saison der Icon League hat ihren Champion. Die DNA Athletics von David Alaba holen den Titel. ran hat alle Informationen zur Kleinfeldliga von Toni Kroos und Elias Nerlich zusammengefasst.

Kleinfeldligen erfreuen sich im Fußball immer größerer Beliebtheit. Mit der Icon League hat eine der bekanntesten Ligen nun die dritte Saison hinter sich gebracht.

Die Liga von Ex-Nationalspieler Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich wurde im November 2023 gegründet und wächst seither stetig.

Ähnlich wie bei der Baller League geht es auch in der Icon League in der Halle zur Sache. Einige Unterschiede gibt es trotzdem.

ran fasst die wichtigsten Informationen zur TV-Übertragung, Teams und Regeln zusammen.