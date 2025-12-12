Borussia Dortmund empfängt am 15. Spieltag der Bundesliga-Saison Borussia Mönchengladbach. Das Freitagabendspiel läuft im Free-TV in SAT. 1 und im kostenlosen Joyn-Stream.

Kurz vor Weihnachten kommt es am 15. Spieltag der Bundesliga zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Die beiden Traditionsklubs treffen am 19. Dezember um 20:30 Uhr (live in SAT.1 und im Joyn-Livestream) aufeinander.

Der BVB möchte ein unter dem Strich relativ stabiles Jahr gut zu Ende bringen. Die "Schwarz-Gelben" konnten in der Hinrunde zwar nicht mit dem FC Bayern München Schritt halten, sind im Kampf um die Champions-League-Plätze aber voll mit dabei.

Gladbach gehört nach einem desaströsen Saisonstart inzwischen zu den formstärksten Teams der Bundesliga und hat den Sprung vom Tabellenkeller ins Mittelfeld geschafft.