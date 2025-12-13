Zinedine Zidane ist beinahe seit fünf Jahren ohne Trainerjob. Nun aber hat der frühere Weltfußballer offenbar die Zusage für ein neues Engagement bekommen.

Zinedine Zidane kehrt offenbar bald auf die Trainerbank zurück. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat Zidane inzwischen die mündliche Zusage vom französischen Verband erhalten, nach der WM 2026 neuer Nationaltrainer der Equipe Tricolore zu werden.

Das Turnier in Nordamerika wird zur Abschiedsvorstellung von Didier Deschamps, der bereits vor längerer Zeit angekündigt hatte, nach der WM aufhören zu wollen. Für den 57-Jährigen geht dann eine 13-jährige Amtszeit zu Ende, bisheriger Höhepunkt war der WM-Titel 2018 in Russland.

Zidane galt schon lange als logischer Kandidat für den Posten, noch im Oktober bekräftigte der 53-Jährige einmal mehr, dass es sein "Wunsch" sei, "eines Tages Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft zu werden". Dieser dürfte im kommenden Jahr in Erfüllung gehen.