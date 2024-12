Jürgen Klopp bei Red Bull: So soll seine Vorstellung ablaufen

Ab Januar wird Jürgen Klopp als "Head of Global Soccer" bei Red Bull agieren. So soll seine Vorstellung ablaufen.

Im Januar 2025 wird Jürgen Klopp seine neue Stelle als "Head of Global Soccer" bei Red Bull antreten.

Nun sind offenbar Informationen zu seiner Vorstellung durchgesickert. Wie die "Bild" berichtet, soll die Trainer-Legende am 14. Januar auf einer Pressekonferenz in der Konzernzentrale in Fuschl am See in Österreich offiziell begrüßt werden.

Laut dem Bericht werden bis zu 300 Journalisten aus aller Welt erwartet. Darunter vor allem aus jenen Ländern, in denen Red Bull Fußballvereine besitzt (USA, Brasilien, Japan) oder unterstützt (Deutschland). Auch aus England, wo Klopp bis zum vergangenen Sommer den FC Liverpool äußerst erfolgreich trainierte, werden Medienvertreter erwartet.

Konkret soll die Pressekonferenz im "Hangar 7" stattfinden. Neben Klopp und RB-Boss Oliver Mintzlaff werden hier auch historische Flugzeuge, Helikopter und Formel-1-Wagen zu sehen sein.

Nach seiner Vorstellung soll "Kloppo" erstmal zu den jeweiligen Teams reisen, um diese kennenzulernen. Begleitet werde er dabei wohl von Ex-Bayern Stürmer Mario Gomez, seit 2022 ist dieser als Technischer Direktor für Red Bull tätig.

"Davon hätten wir beide nicht geträumt, dass das irgendwann mal kommt. Zwei Schwaben sind am Start. Das wird toll. Mit Mario habe ich natürlich schon gesprochen", verriet Klopp im Podcast "Einfach mal Luppen" von Toni und Felix Kroos.