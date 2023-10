Wettskandal: Juventus-Spieler Nicolo Fagioli für sieben Monate gesperrt

Anzeige

Der in einen Wettskandal verwickelte Juventus-Profi Nicolo Fagioli hat sich mit dem italienischen Fußballverband auf eine siebenmonatige Sperre geeinigt.

Der 22-Jährige muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 12.500 Euro zahlen und sich einer mindestens sechsmonatigen Therapie zur Bekämpfung seiner Spielsucht unterziehen. Zudem wird Fagioli an zehn Vorträgen zum Thema Spielsucht teilnehmen.

Der geständige Fagioli entgeht damit einer zwölfmonatigen Berufssperre, die im Fall von Sportwetten vorgesehen ist. Dem Profi war vorgeworfen worden, unter verschiedenen Identitäten Wetten auf illegalen Websites platziert zu haben.

In den Skandal sind auch der italienische Nationalspieler Sandro Tonali von Newcastle United und Stürmer Nicolo Zaniolo von Aston Villa verwickelt. Tonali wurde am Dienstagnachmittag von der Turiner Staatsanwaltschaft befragt, die in der Affäre ermittelt. Tonali und Zaniolo verpassten dadurch die EM-Qualifikationsspiele am Samstag gegen Malta (4:0) und am Dienstag beim Tabellenführer England.