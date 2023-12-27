In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Wir blicken nun auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für den Januar 2026. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 31. Januar, 13:40 Uhr: Lewandowski-Frau deutet Barca-Abschied an +++ Die Zukunft von Stürmer Robert Lewandowski beim FC Barcelona ist schon seit geraumer Zeit Gesprächsthema. Nun hat sich die Ehefrau des früheren Bayern-Stars zu der Thematik geäußert. "Wir werden sehen, wie die Saison in Barcelona in diesem Jahr verläuft, denn, sagen wir mal, es wird wahrscheinlich die letzte Saison meines Mannes hier sein", sagte Anna Lewandowska dem polnischen Medienunternehmen "Plejada": "Also haben wir das Beste daraus gemacht. Wir haben jeden Moment, jedes Spiel mit den Fans genossen, weil wir wissen, dass wir das alles eines Tages nicht mehr haben werden." Der Kontrakt des Polen bei den Katalanen läuft am Saisonende aus. Zwar gibt es die Option auf eine Verlängerung, zuletzt verdichteten sich aber die Anzeichen auf eine Trennung. Auch Lewandowski selbst ließ seine Zukunft offen. "Aktuell weiß ich nicht, wo ich spielen möchte. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll, aber ich habe keinen Druck", sagte er Ende Dezember im Gespräch mit dem polnischen Journalisten Bogdan Rymanowski. Zuletzt wurde der 37-Jährige bereits mit Saudi-Arabien und der MLS in Verbindung gebracht.

+++ 29. Januar, 9:56 Uhr: Verliert PSG Dembele? - Mega-Angebot für Weltfußballer geplant +++ Paris Saint-Germain möchte den Vertrag mit Weltfußballer Ousmane Dembele verlängern - der fordert aber angeblich 60 Millionen Euro Jahresgehalt. Paris bietet nur 30 Millionen. Andernorts will man ihm nun wohl mehr zahlen. Wie "Sky Sports" berichtet, sollen bedeutende Vertreter der Saudi Pro League den Ballon-d'Or-Gewinner und sein Management kontaktiert haben. Sie sollen eine Mega-Offerte für den Sommer vorbereiten, um Dembele vom Champions-League-Sieger abzuwerben. Wie das Angebot für den ehemaligen Dortmunder konkret aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Aktuell ist Altstar Cristiano Ronaldo (40) das Aushängeschild der Saudi-Liga, offenbar strebt man nach einer Verjüngung. Denn auch Vinicius Junior soll bereits ein Angebot erhalten haben - laut Transfer-Insider Ben Jacobs in Höhe von unfassbaren 250 Millionen Euro pro Jahr. Dagegen sind Dembeles 60 Millionen natürlich ein Witz. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi hatte zuletzt klare Worte gefunden: "Wir haben eine Gehaltsobergrenze. Niemand steht über dem Verein", erklärte er gegenüber "Canal+".

+++ 27. Januar, 21:09 Uhr: Geht Cole Palmer zum nächsten Premier-League-Giganten? +++ Laut "The Sun" ist Cole Palmer offen für einen Wechsel zu Manchester United. Der Chelsea-Profi soll demnach zurück in die Heimat wollen und wieder näher bei seiner Familie in Wythenshawe leben. Chelsea behauptet weiterhin, dass sich der Linksfuß in London sehr wohlfühlt. Laut dem Artikel der "Sun" sei dem nicht so, da das Heimweh größer sei. Der 23-Jährige war 2023 von Manchester nach London gewechselt. Obwohl er von City ausgebildet wurde, hat er seit Kindertagen den größten Rivalen unterstützt. Eine Rückkehr zu City gilt als ausgeschlossen, da der Offensivspieler nicht erneut unter Pep Guardiola spielen möchte. Sein Vertrag in London ist bis 2033.

+++ 24. Januar, 15:15 Uhr: Transferoffensive! Saudi-Arabien will wohl 50 Topstars +++ Muss sich der europäische Fußball auf eine Transferoffensive aus Saudi-Arabien gefasst machen? Laut dem Transferjournalisten Ben Jacobs, der sich auf Informationen aus dem Land beruft, sollen im kommenden Sommer mindestens 50 ausländische Topspieler in die Wüste wechseln. Offenbar bereiten die Verantwortlichen vor Ort einen massiven Umbruch vor, der bis nach der WM 2026 gehen soll. Ziel der Maßnahmen ist es demnach, die Liga sportlich und global gesehen weiter aufzuwerten und sich von einzelnen Aushängeschildern unabhängiger zu machen. So sollen offenbar nicht mehr nur hauptsächlich ältere Fußball-Ikonen verpflichtet werden, sondern auch Spieler auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Zwei Milliarden Euro sollen dafür zur Verfügung stehen und - nach Bedarf - für Ablösesummen, Gehälter und Beraterhonorare eingesetzt werden. Einige große Superstars bleiben aber wohl dennoch Teil der Planungen. Laut Jacobs wird aktuell unter anderem über die Personalien Mohamed Salah, Bruno Fernandes, Vinícius Junior, Casemiro und Robert Lewandowski diskutiert.

+++ 23. Januar, 23:32 Uhr: Wird Julian Alvarez der nächste 200-Millionen-Mann? +++ Im Sommer könnte es zum nächsten Mega-Transfer im internationalen Fußball kommen. Der argentinische Weltmeister Julian Alvarez wurde zuletzt mit Barcelona und Arsenal in Verbindung gebracht. Sein Klub Atletico Madrid soll allerdings kein Interesse an einem Verkauf haben. Es wird berichtet, dass die Madrilenen dem 25-Jährigen ein Preisschild von mindestens 150 Millionen Euro umgehängt haben sollen. In Verhandlungen sollen über 200 Millionen Euro gefordert werden. Wie das britische Magazin "Mirror" schreibt, soll der Agent des Angreifers, nicht wie vorher berichtet, mit Barcas Sportdirektor Deco keinen Kontakt gehabt haben: "Wer an Julian interessiert ist, muss den Klub kontaktieren, weil er dort unter Vertrag steht. In dieser Transferperiode habe ich mich weder mit Deco, noch mit jemandem anders vom FC Barcelona getroffen." Den Nordlondonern soll er dagegen geraten haben, für Alvarez ein Angebot in Madrid zu hinterlegen, auch wenn er dort noch bis 2030 unter Vertrag steht. Sollte Atletico tatsächlich eine Ablösesumme von mindestens 150 Millionen Euro fordern, könnte es für die klammen Katalanen zum Problem werden, den Argentinier als Lewandowski-Ersatz zu verpflichten. Arsenal dürfte, vor allem bei sportlichem Erfolg, eher die nötigen Ressourcen besitzen, um ihn zu verpflichten.

