Lionel Messi scheitert mit Inter Miami im Champions-Cup-Halbfinale

Inter Miami und Lionel Messi sind in der nordamerikanischen Champions League im Halbfinale ausgeschieden. Gegen die Vancouver Whitecaps gab es zwei Niederlagen.

Lionel Messi muss seinen Traum vom ersten internationalen Titelgewinn mit Inter Miami begraben. Das Team scheiterte in der Nacht auf Donnerstag im Halbfinale des CONCACAF Champions Cup, gegen die Vancouver Whitecaps setzte es eine 1:3-Niederlage. Bereits das Hinspiel vor einer Woche hatten die Kanadier mit 2:0 für sich entschieden.

Dabei hatten Messi und Co. einen guten Start in die Partie erwischt. In der neunten Minute leitete der argentinische Weltmeister von 2022 den Ball auf seinen einstigen Barca-Teamkollegen Luis Suárez weiter, der Jordi Alba - ebenfalls einst Messi-Mitspieler bei der Blaugrana - bediente. Doch nach dem Treffer des Spaniers drehten die Whitecaps die Partie mit drei Toren in der zweiten Halbzeit.