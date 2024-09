Anzeige

Nach langem Hin und Her hat Mats Hummels diesen Sommer doch noch einen neuen Arbeitgeber gefunden. Den Vereinsmedien der AS Roma gegenüber spricht der Verteidiger erstmals über den Wechsel.

Dass Mats Hummels so lange ohne neuen Klub blieb, obwohl er letzte Saison für Borussia Dortmund bewiesen hatte, noch auf Topniveau verteidigen zu können, wunderte viele Fans. Wechsel zu Real Sociedad San Sebastian und dem FC Bologna zerschlugen sich. Letztlich heuerte der Ex-Dortmunder bei der AS Roma an.

Auf Youtube erklärte der 35-Jährige den Wechsel in die italienische Hauptstadt: "Es ist ein großer Transfer für mich", sagte Hummels gegenüber den Roma-Vereinsmedien. "Ich freue mich, für diesen Klub und diese Fans im Stadion zu spielen. Nach der letzten Saison habe ich ehrlich gesagt Zeit gebraucht. Nachdem ich Dortmund nach so langer Zeit verlassen hatte, brauchte ich eine Weile, um mich nach dem Champions-League-Finale zu erholen."

Er habe so lange gezögert, weil er eine gute Wahl treffen wollte: "Ich wollte nicht in der Situation sein, dass ich mich ein paar Wochen oder Monate später hinsetze und denke, ich hätte vielleicht doch noch warten sollen", führte er weiter aus.

Körperlich sei er in "guter Verfassung", auch wenn individueller Sport im Sommer natürlich etwas anderes sei, als "mit der Mannschaft zu trainieren.