Messi nur mit "kleiner Muskelverletzung"

Lionel Messi hat sich beim Leagues-Cup-Spiel gegen den mexikanischen Klub Necaxa angeblich nicht schwerer verletzt. Er habe sich eine "kleine Muskelverletzung in seinem rechten Bein" zugezogen, teilte sein Klub Inter Miami mit. Wie lange der 38 Jahre alte Kapitän ausfallen wird, sei noch unklar, hieß es weiter.

Messi war gegen Necaxa bereits in der elften Minute ausgewechselt worden, nachdem er zuvor länger am rechten Oberschenkel behandelt worden war. Auch ohne den Weltmeister setzte sich Miami in dem Gruppenspiel des Wettbewerbs zwischen den Mannschaften der Major League Soccer (MLS) und der mexikanischen Liga MX nach 7:6 nach Elfmeterschießen durch - Unentschieden gibt es dort nicht.