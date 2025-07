Nach dem 2:1-Erfolg gegen den mexikanischen Vertreter CF Monterrey steht der BVB im Viertelfinale der Klub-WM 2025. ran hat die Pressestimmen gesammelt.

Borussia Dortmund steht nach einem Doppelpack von Serhou Guirassy im Viertelfinale gegen Real Madrid. Im Achtelfinale der Klub-WM schlug man den mexikanischen Vertreter CF Monterrey um Weltstar Sergio Ramos mit 2:1.

Nach zwei Siegen und einem Unentschieden in der Gruppenphase startete der BVB gut in sein Achtelfinale und lag bereits nach 24. Minuten mit 2:0 in Führung.