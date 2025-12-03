MLS-Finale mit Thomas Müller und Lionel Messi: Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps - Ergebnis 3:1

Im MLS-Finale trifft Inter Miami auf die Vancouver Whitecaps. So verfolgt ihr das Duell zwischen Lionel Messi und Thomas Müller live im Free-TV, Stream und Ticker.

Das MLS-Finale zwischen Inter Miami und den Vancouver Whitecaps zieht auch über die Grenzen der USA und Kanada hinaus einiges an Aufmerksamkeit auf sich. Tatsächlich wurde wohl noch nie ein Spiel der nordamerikanischen Fußball-Liga mit so viel Spannung erwartet.

Dies liegt vor allem daran, dass mit Lionel Messi auf der einen und Thomas Müller auf der anderen Seite viel Prominenz auf dem Feld stehen wird.

Thomas Müller, der im Sommer vom FC Bayern nach Vancouver gewechselt ist, könnte sein bislang glänzend verlaufendes US-Abenteuer bereits nach wenigen Monaten mit einem Titel veredeln. Die Whitecaps bezwangen in den Playoffs Dallas, den Los Angeles FC und den San Diego FC (3:1).

Lionel Messi und Inter Miami zeigten sich zuletzt glänzend aufgelegt und konnten im Conference Final NY City mit 5:1 bezwingen. Bereits im Conference Halbfinale ließ das Team aus Florida mit einem 4:0 gegen Cincinnati nichts anbrennen.

Während Müller bei den Whitecaps der einzige richtige Star ist, hat Messi seine früheren Barca-Kollegen Luis Suarez, Sergio Busquets und Jodi Alba an seiner Seite.

Dennoch ist es absolut offen, welches Team sich am Ende die MLS-Krone holt, nachdem im Vorjahr LA Galaxy mit Marco Reus erfolgreich war.