- Anzeige -
- Anzeige -
Müller wohnt alleine in Vancouver

MLS-Finale: Thomas Müller ohne seine Frau Lisa gegen Inter Miami und Lionel Messi

  • Veröffentlicht: 03.12.2025
  • 13:21 Uhr
  • Kai Esser

Gleich in seiner ersten Saison in der MLS steht Thomas Müller im Finale um den Titel. Allerdings kann er sich dabei vor Ort nicht auf die Unterstützung seiner Frau verlassen.

Thomas Müller steht mit den Vancouver Whitecaps im MLS-Finale gegen Inter Miami und Lionel Messi. Das Spiel findet am 6. Dezember 2025 um 20:30 Uhr deutscher Zeit statt, ein Riesenerfolg für die Whitecaps.

Der 36-jährige Müller lebt derzeit allein in Vancouver, seine Ehefrau Lisa wird nicht zum Finale anreisen. Das berichtet die "Bild".

Sie nimmt stattdessen vom 4. bis 7. Dezember 2025 am Amadeus Horse Indoors Dressurturnier in Salzburg teil, einem internationalen Reit-Event mit Teilnehmern aus über 50 Nationen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Thomas Müller im MLS-Finale: Bruder und Vater vor Ort

Bereits im August 2025 hatte Müller erklärt, dass ein Umzug seiner Frau mitten in der Dressursaison nicht sinnvoll sei und er bis Dezember allein in Kanada bleiben werde.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

Unterstützung erhält Müller von seiner Familie: Sein Vater Gerhard und sein Bruder Simon reisen aus München an.

Jeder Spieler der Whitecaps erhält vier Tickets für das Finale, der Verein organisiert zwei Charterflüge für Familienangehörige und rund 290 Mitarbeiter. Für die Vancouver Whitecaps ist es das erste Finale in der Klubgeschichte.

Mehr News und Videos
Heidi Klum verfolgte die Bayern-Pleite im Stadion
News

Fix: Heidi Klum mit besonderer Rolle bei WM-Auslosung

  • 03.12.2025
  • 13:58 Uhr
Der Rummel um Said El Mala bleibt groß
News

Köln: El Mala schließt Winter-Abgang aus

  • 03.12.2025
  • 13:53 Uhr
Musste vom Platz: Dani Olmo
News

Barca: Olmo fällt mindestens einen Monat aus

  • 03.12.2025
  • 13:49 Uhr
DFB-Pokal
News

DFB-Pokal: Auslosung der Viertelfinals im Free-TV und Livestream

  • 03.12.2025
  • 13:22 Uhr
Ist guter Dinge: Philipp Lahm
News

DFB-Legende moniert fehlende Stabilität im Nationalteam

  • 03.12.2025
  • 13:01 Uhr
Deprimiert auf der PK: FCK-Trainer Torsten Lieberknecht
News

Lieberknecht bedient: "Schäme mich in Grund und Boden"

  • 03.12.2025
  • 12:48 Uhr
Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 09) mit Danilho Doekhi (1. FC Union Berlin, 05), mit Janik Haberer (1. FC Union Berlin, 19), GER, 1. FC Union Berlin vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Bundesliga, 10...
News

Bayern im Pokal unter Druck: Narrativ droht zu kippen

  • 03.12.2025
  • 12:04 Uhr
Manuel Gräfe ist mit dem DFB vor Gericht
News

Streit mit DFB: Erneute Verschiebung im Gräfe-Prozess

  • 03.12.2025
  • 11:59 Uhr
Pep Guardiola muss leiden
News

City quält Guardiola: "Habe meine Haare verloren"

  • 03.12.2025
  • 11:39 Uhr
Infantino erhält zwei große Auftritte
News

WM 2026: Weitere Show nach der Auslosung

  • 03.12.2025
  • 11:26 Uhr