Müller wohnt alleine in Vancouver
MLS-Finale: Thomas Müller ohne seine Frau Lisa gegen Inter Miami und Lionel Messi
- Veröffentlicht: 03.12.2025
- 13:21 Uhr
- Kai Esser
Gleich in seiner ersten Saison in der MLS steht Thomas Müller im Finale um den Titel. Allerdings kann er sich dabei vor Ort nicht auf die Unterstützung seiner Frau verlassen.
Thomas Müller steht mit den Vancouver Whitecaps im MLS-Finale gegen Inter Miami und Lionel Messi. Das Spiel findet am 6. Dezember 2025 um 20:30 Uhr deutscher Zeit statt, ein Riesenerfolg für die Whitecaps.
Der 36-jährige Müller lebt derzeit allein in Vancouver, seine Ehefrau Lisa wird nicht zum Finale anreisen. Das berichtet die "Bild".
Sie nimmt stattdessen vom 4. bis 7. Dezember 2025 am Amadeus Horse Indoors Dressurturnier in Salzburg teil, einem internationalen Reit-Event mit Teilnehmern aus über 50 Nationen.
Thomas Müller im MLS-Finale: Bruder und Vater vor Ort
Bereits im August 2025 hatte Müller erklärt, dass ein Umzug seiner Frau mitten in der Dressursaison nicht sinnvoll sei und er bis Dezember allein in Kanada bleiben werde.
Das Wichtigste in Kürze
Unterstützung erhält Müller von seiner Familie: Sein Vater Gerhard und sein Bruder Simon reisen aus München an.
Jeder Spieler der Whitecaps erhält vier Tickets für das Finale, der Verein organisiert zwei Charterflüge für Familienangehörige und rund 290 Mitarbeiter. Für die Vancouver Whitecaps ist es das erste Finale in der Klubgeschichte.