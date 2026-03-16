- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

MLS: Startelf-Debüt und erste Niederlage für Timo Werner - Sonntag Duell mit Thomas Müller

  • Aktualisiert: 16.03.2026
  • 10:17 Uhr
  • SID

Niederlage bei Startelf-Debüt: Timo Werner verliert mit San Jose Earthquakes.

Timo Werner hat bei seinem Startelf-Debüt seine erste Niederlage mit den San Jose Earthquakes in der Major League Soccer (MLS) kassiert.

Die Kalifornier unterlagen daheim gegen die Seattle Sounders 0:1 (0:1), der frühere Nationalstürmer Werner spielte bei San Joses erster Pleite im vierten Saisonspiel durch.

Paul Rothrock (20.) traf im mit 18.251 Zuschauern ausverkauften PayPal Park für die Gäste aus Seattle. Werner war bei seinen ersten beiden Einsätzen nach seinem Wechsel aus Leipzig in die USA eingewechselt worden und war jeweils an einem Tor beteiligt.

Trainer Bruce Arena lobte Werner dennoch bereits vor Anpfiff gegenüber "AppleTV": "Er ist ein Anführer auf dem Rasen, sorgt in der Mannschaft für viel Selbstvertrauen." Auch die Fans feierten den Neuzugang mit "Timo, Timo"-Rufen.

Insgesamt dominierte San Jose, die zuvor drei Spiele in Folge gewonnen hatten, das Spiel. Werner schoss einen Freistoß knapp über das Tor. Auch das Eckenverhältnis von 17:0 spricht klar für San Jose, die dennoch ihre erste Saisonniederlage kassierten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Timo Werner blickt Duell mit Thomas Müller entgegen

Mehr Grund zur Freude hatte Thomas Müller. Mit den Vancouver Whitecaps gewann er 6:0 gegen Minnesota United.

Am kommenden Sonntag (3.30 Uhr, deutscher Zeit) treffen Werner und Müller im Duell zwischen San Jose und Vancouver aufeinander.

- Anzeige -
Meistgelesen
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles Training Camp Jul 24, 2025; Philadelphia, PA, USA; Philadelphia Eagles tight end Dallas Goedert (88) addresses media during training camp at N...
News

Free-Agency-Ticker: Eagles einigen sich mit Star-Tight-End

  • 15.03.2026
  • 21:44 Uhr
imago images 1072006803
News

Nach heftiger Schiri-Kritik: DFB kanzelt Uli Hoeneß ab

  • 15.03.2026
  • 15:51 Uhr
imago images 1074294783
News

Auch Ulreich verletzt! Keeper-Debakel bei Bayern

  • 15.03.2026
  • 23:14 Uhr
Gräfe war bis 2021 Bundesliga-Schiedsrichter
News

Ex-Schiri Gräfe: Die Bayern hatten noch Glück

  • 15.03.2026
  • 23:15 Uhr
20.01.2026, FC Bayern Training, Saebenerstrasse Muenchen, Fussball, im Bild: Leonard Prescott (FC Bayern II) *** 20 01 2026, FC Bayern Training, Saebenerstrasse Munich, Soccer, Sports, in the pictu...
News

Bayern-Juwel Prescott: 16-Jähriger im Tor?

  • 15.03.2026
  • 23:56 Uhr
Can Brandt Süle
News

Heftige Kritik an BVB-Star: "Eine einzige Enttäuschung"

  • 15.03.2026
  • 19:15 Uhr
Nick Woltemade trifft für Newcastle
News

Abgang oder nicht? Woltemade-Zukunft wohl geklärt

  • 14.03.2026
  • 12:20 Uhr
GER, Bayern, Muenchen, Fussball, FC Bayern Muenchen - Borussia Moenchengladbach, in der Allianz Arena, Muenchen, Bundesliga, 25. Spieltag, 06.03.26, v.l. Sven Ulreich (FC Bayern Muenchen, 26), im P...
News

Sven Ulreich: Besonderes Comeback nach Tragödie

  • 12.03.2026
  • 14:53 Uhr
AVONDALE, AZ - MARCH 05: Mick Schumacher ( 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda) smiles during interviews for the IndyCar, Indy Car, IRL, USA Series Good Ranchers 250 on March 5, 2026 at Phoenix...
News

Bei IndyCar-Serie: Böser Spott für Mick Schumacher

  • 16.03.2026
  • 10:00 Uhr
ter Stegen
News

Ter Stegen kann bei Barca-Präsidentschaftswahl nicht abstimmen

  • 15.03.2026
  • 22:07 Uhr