Niederlage bei Startelf-Debüt: Timo Werner verliert mit San Jose Earthquakes.

Timo Werner hat bei seinem Startelf-Debüt seine erste Niederlage mit den San Jose Earthquakes in der Major League Soccer (MLS) kassiert.

Die Kalifornier unterlagen daheim gegen die Seattle Sounders 0:1 (0:1), der frühere Nationalstürmer Werner spielte bei San Joses erster Pleite im vierten Saisonspiel durch.

Paul Rothrock (20.) traf im mit 18.251 Zuschauern ausverkauften PayPal Park für die Gäste aus Seattle. Werner war bei seinen ersten beiden Einsätzen nach seinem Wechsel aus Leipzig in die USA eingewechselt worden und war jeweils an einem Tor beteiligt.

Trainer Bruce Arena lobte Werner dennoch bereits vor Anpfiff gegenüber "AppleTV": "Er ist ein Anführer auf dem Rasen, sorgt in der Mannschaft für viel Selbstvertrauen." Auch die Fans feierten den Neuzugang mit "Timo, Timo"-Rufen.

Insgesamt dominierte San Jose, die zuvor drei Spiele in Folge gewonnen hatten, das Spiel. Werner schoss einen Freistoß knapp über das Tor. Auch das Eckenverhältnis von 17:0 spricht klar für San Jose, die dennoch ihre erste Saisonniederlage kassierten.