In Europas Top-Ligen ist das Winter-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Dennoch gibt es auch weiterhin genügend Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

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+++ 15. März, 17:04 Uhr: Nick Woltemade soll in Newcastle bleiben +++ Nach seinem kometenhaften Start in der Premier League ist der Hype um Nick Woltemade langsam abgeflacht. Daher wurden die Stimmen lauter, dass die "Magpies" den langgewachsenen Stürmer schon wieder abgeben könnten. Nun berichtet allerdings der "Telegraph", dass in Newcastle weiter auf Woltemade gesetzt wird. Dabei beruft sich das britische Blatt auf Personen aus dem Vereinskreis. Vor der Saison war der 24-Jährige den Engländern 75 Millionen Euro wert. Nach nur einer Saison wolle man solch ein Investment nicht abschließend bewerten. Dem Nationalstürmer gelangen in 43 Pflichtspielen lediglich 10 Tore und vier Assists. Aus Sicht vieler Fans zu wenig, die Verantwortlichen wollen sich davon nicht blenden lassen.

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+++ 14. März, 11:50 Uhr: Berater bestätigt Angebote für Alonso +++ Xabi Alonso hat nach seinem Aus bei Real Madrid mehrere Angebote vorliegen. Das bestätigte sein Berater Inaki Ibanez im Gespräch mit "WinWin". Demnach ließ er verlauten: "Alonso denkt über alle Angebote nach, die er bekommen hat, um sein nächstes Ziel für die kommende Saison zu bestimmen." Konkrete Klubs nannte er allerdings nicht. Dementierte sogar die immer lauter werdenden Berichte um den FC Liverpool: "All das Gerede über einen Vertrag mit Liverpool sind nur Spekulationen der Medien." Zu anderen Vereinen machte Ibanez keine Angaben. Mehrere Topklubs wie Manchester City sollen an einem Engagement ab Sommer 2026 interessiert sein.

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+++ 13. März, 17:39 Uhr: Wechselt Barca-Star Robert Lewandowski in die Serie A? +++ Da sich die Zeit von Robert Lewandowski beim FC Barcelona wohl dem Ende neigt, mehren sich nun Gerüchte um mögliche künftige Klubs des 37-Jährigen. Wie "Tuttosport" berichtet, könnte die Zukunft des früheren Bayern-Torjägers in Italien liegen. Demnach soll Juventus Turin auf den im Sommer 2026 ablösefreien Lewandowski schielen. Journalist Matteo Moretto vermeldet zudem, dass bereits erste Gespräche zwischen dem Management Lewandowskis und der "Alten Dame" stattgefunden haben sollen. Allerdings sollen noch mehrere prominente Vereine den Altstar ins Visier genommen haben, dazu zählen laut unterschiedlichen Berichten die AC Mailand, Atletico Madrid, Fenerbahce Istanbul, aber auch Klubs aus Saudi-Arabien und der nordamerikanischen MLS. So soll der US-Klub Chicago Fire konkrete Gespräche mit dem routinierten Polen geführt haben.

+++ 12. März, 17:06 Uhr: Ex-Bayern-Talent Zirkzee kommt wohl auf den Markt +++ Nach zwei eher unglücklichen Jahren bei Manchester United will Joshua Zirkzee die "Red Devils" im Sommer 2026 wohl verlassen. Wie die Zeitung "Sun" berichtet, liebäugelt das frühere Bayern-Talent mit einem Abschied, da er bislang im Angriff der Engländer kaum zum Zug kommt. Zuletzt reichte es für den 24-Jährigen unter Uniteds Interimscoach Michael Carrick oft nur zu Kurzeinsätzen. Nicht zuletzt deshalb soll Manchester United einem Zirkzee-Verkauf auch durchaus offen gegenüberstehen. Immerhin hoffen die Klub-Verantwortlichen noch auf ein einigermaßen ordentliches Geschäft mit dem Stürmer. Vor zwei Jahren zahlte United kolportierte 42,5 Millionen Euro Ablöse für Zirkzee an den FC Bologna. In Manchester hat der 1,93-Meter-Hüne noch einen Vertrag bis zum Sommer 2029 mit Option auf eine weitere Saison.

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+++ 07. März, 14:55 Uhr: Barca zeigt offenbar Interesse an Victor Osimhen +++ Der FC Barcelona zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Stürmerstar Victor Osimhen. Wie "The Athletic" berichtet, ist Barca-Sportdirektor Deco ein großer Fan des Nigerianers. Der 27-Jährige von Galatasaray Istanbul stehe auf der internen Wunschliste zwar hinter Bayern-Star Harry Kane und Julian Alvarez von Atletico Madrid, doch beide seien derzeit nicht an einem Wechsel interessiert. Deshalb könnte Osimhen schnell zum Topkandidaten aufsteigen. Osimhen steht bei Galatasaray bis 2029 unter Vertrag, vermied zuletzt aber ein klares Bekenntnis. Er wisse "nicht, was die Zukunft bringt", erklärte er. Auch der FC Bayern wurde unlängst mit dem früheren Wolfsburg-Stürmer in Verbindung gebracht, sollte Kane den Verein doch verlassen wollen. Die "Bild" berichtete jüngst jedoch, dass der Rekordmeister kein Interesse an Osimhen habe.

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