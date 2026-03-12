FC Bayern München: Sven Ulreich steht nach Schicksalsschlag vor einem besonderen Comeback

Sven Ulreich kehrt beim FC Bayern München unerwartet für kurze Zeit ins Tor zurück. Es ist das erste Spiel für ihn, seit er seinen kleinen Sohn auf tragische Weise verloren hat. Um Sven Ulreich war es lange Zeit ganz ruhig. Dies hatte zum einen mit einem schrecklichen privaten Schicksalsschlag zu tun. Doch auch sportlich spielte der 37 Jahre alte Torhüter beim FC Bayern München hinter Manuel Neuer und Jonas Urbig als Nummer drei nur noch eine Nebenrolle. Da Neuer und Urbig nun aber verletzt sind, rückt Ulreich unerwartet ins Rampenlicht. FC Bayern München: Kostet Jonas Urbig die Verletzung die WM-Teilnahme? Mindestens beim Bundesliga-Spiel am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) bei Bayer Leverkusen wird der Schwabe die Nummer eins beim Rekordmeister sein. Wann Neuer nach einem Muskelfaserriss in der Wade und Urbig, der beim 6:1 in der Champions League in Bergamo kurz vor Schluss eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, zurückkehren, ist offen. Möglich also, dass Ulreich vor der Länderspielpause dann auch noch im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta am Mittwoch sowie in der Liga gegen Union Berlin (21. März) gefragt ist. Sein letztes von bisher 103 Pflichtspielen für die Bayern hatte Ulreich vor eineinhalb Jahren am 21. September 2024 beim 5:0 in Bremen bestritten. Bei seinen Einsätzen für die Münchner war auf Ulreich, einst die Nummer eins beim VfB Stuttgart, stets Verlass gewesen. Auch am Samstag nach langer Zeit ohne Spielpraxis?

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FC Bayern: Verantwortliche lassen keinen Zweifel bei Ulreich aufkommen Die Bayern-Verantwortlichen sind davon überzeugt und wollen nicht den Hauch eines Zweifels aufkommen lassen. "Wir haben nicht einmal gezuckt", als festgestanden habe, dass nun die Nummer drei im Tor ran muss, sagte Sportvorstand Max Eberl bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in Leverkusen und erinnerte an den Kantersieg bei Werder vor knapp anderthalb Jahren. "Wir wissen um seine Qualität. Wir wissen, dass er genau in so einem Krisenmoment da ist. Sven steht im Tor - und wir wissen, dass er es genauso gut machen wird wie die anderen beiden", fuhr Eberl fort. Auch Vincent Kompany ist sich sicher, dass Ulreich gegen Leverkusen der sichere Rückhalt seines Teams sein wird. "Wir haben volles Vertrauen, wir haben schon mit Ulle im Tor Spiele gewonnen. Und das wollen wir morgen wieder", sagte der Bayern-Coach am Freitag.

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FC Bayern: Max Eberl in der Kritik - FCB-Sportvorstand wehrt sich

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FC Bayern: Sven Ulreich musste Schicksalsschlag verkraften Für Ulreich ist diese Partie am Samstag aber gewiss kein Spiel wie jedes andere. Denn es ist das erste, seit sein Sohn Len im vergangenen Sommer im Alter von nur sechs Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben ist. Fußball war für den Keeper daher lange Zeit völlige Nebensache. Er versuche, gemeinsam mit seiner Frau und Tochter "Schritt für Schritt wieder ins Leben zu finden", hatte Ulreich Anfang August 2025 auf Instagram mitgeteilt. Mit dieser schweren Entscheidung, seine tiefe Trauer öffentlich zu machen, wollte er Klarheit schaffen. Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Bundesliga am 14. März ab 15:30 Uhr im Liveticker Der FC Bayern unterstützte seinen Torhüter, der bis auf ein Jahr in Hamburg (2020/21) seit 2015 in München spielt, in dieser ganz schweren Zeit nach Kräften. Auch jetzt: Wie zu hören ist, können sich die Verantwortlichen eine Vertragsverlängerung mit dem loyalen Torwart über den Sommer hinaus vorstellen. Auch Ulreich soll, so der "kicker", nicht abgeneigt sein, seine Karriere fortzusetzen - weiterhin als Nummer drei.