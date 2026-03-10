Wegen der Torhüter-Misere beim FC Bayern rückt ein erst 16 Jahre altes Torwart-Juwel in den Fokus beim FC Bayern München. Zweimal schon stand er im Kader. Wer ist Leonard Prescott, der bereits das Interesse internationaler Top-Klubs geweckt haben soll? Beim FC Bayern halten sie den Atem an. "Ich habe etwas gespürt. Ich hoffe, nichts Schlimmes", sagte Sven Ulreich nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Die Nummer drei des Rekordmeisters war in der Schlussphase nicht mehr in der Lage, Abstöße durchzuführen. Ulreich spielte trotzdem durch. Mangels Optionen. Denn dem Rekordmeister gehen die Torhüter aus. Manuel Neuer laboriert an einem weiteren Muskelfaserriss in der Wade. Und Jonas Urbig rasselte beim 6:1 im Hinspiel der Champions League in Bergamo mit Atalanta-Stürmer Nikola Krstovic so unglücklich zusammen, dass ihn eine Gehirnerschütterung ausbremste. Weil auch Leon Klanac, die eigentlich Nummer vier der Münchner, derzeit verletzt ist, hatte schon in Bergamo U19-Keeper Leonard Prescott erstmals auf der Bank gesessen. Das Torwartteam der Bayern bestand somit aus Urbig, Ulreich und dem 16-Jährigen. FC Bayern München: Jonas Urbig - Manuel Neuers Kronprinz vor dem nächsten Karrieresprung Gegen Leverkusen jetzt gar nur noch aus Ulreich und Prescott. Der Teenager rückt momentan in Rekordzeit ins Scheinwerferlicht. Und plötzlich ist selbst ein Szenario denkbar, in dem er im Champions-League-Rückspiel gegen Bergamo am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker) erstmals zwischen den Pfosten bei den Profis stehen könnte.

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Leonard Prescott kommt Profi-Kader näher Für Prescott wäre es eine Fügung des Schicksals. Aber womöglich auch ein Fingerzeig für die Zukunft. Die "tz" berichtete Mitte Februar, dass bereits mehrere große Vereine Interesse an dem Torwart-Juwel angemeldet hätten, das in München einen Vertrag bis zum Sommer 2027 besitzt. Gleichzeitig soll der 1,96 Meter große Keeper dem Bericht zufolge darauf bestehen, eine klare Perspektive auf Einsätze im Profibereich aufgezeigt zu bekommen. Was eigentlich schwer erscheint, da er aktuell Neuer, Urbig, Ulreich und Klanac vor sich hat. Doch im Fußball geht's ja manchmal schnell und unerwartet. FC Bayern München: Jamal Musiala gibt Antwort auf Kritik - und bittet weiter um Geduld Normalerweise läuft Prescott für die U19 des FC Bayern auf, mit den Profis durfte er aber schon häufiger trainieren. Durch die Nominierung für den Champions-League- und Bundesliga-Kader rückt er nun noch näher an die Bayern-Stars heran.

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Leonard Prescott spielt in der U19 des FC Bayern. © Philippe Ruiz

Prescott gilt als großes Talent zwischen den Pfosten, als athletischer Keeper, der alle Anforderungen des modernen Torwartspiels erfüllen kann.

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Leonard Prescott wurde in den USA geboren Der Teenager wurde am 23. September 2009 in New York geboren, neben der deutschen besitzt er auch die US-amerikanische Staatsangehörigkeit. Für die deutsche U17-Nationalmannschaft bestritt er bisher sechs Spiele, Prescott wäre aber auch für die USA spielberechtigt. Aufgewachsen ist der Torwart in Berlin, vor drei Jahren wechselte er aus der Jugend von Union Berlin nach München. Trotz gewaltiger Ablöse: Schnappt sich Bayern einen Stuttgart-Star? Ein erstes Mal im Kader der Bayern-Profis stand Prescott beim 5:0-Sieg im Testspiel gegen RB Salzburg Anfang des Jahres. Zum Einsatz kam er nicht. Doch jetzt könnte es plötzlich ganz schnell gehen, wenn keiner der angeschlagenen Vier rechtzeitig fit wird.