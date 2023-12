Nationalmannschaft: BVB-Kapitän Emre Can vor überraschendem Erfolg

Anzeige

Das Jahr 2023 war für die deutsche Nationalmannschaft eines zum Vergessen. BVB-Star Emre Can darf sich aber wohl trotzdem über eine Auszeichnung freuen.

Sowohl unter Hansi Flick als auch unter Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann konnte die DFB-Elf 2023 nur selten überzeugen. Auch Emre Can überzeugte bei seinen Auftritten im Deutschland-Dress nicht wirklich.

Trotzdem darf sich der Kapitän des BVB wohl über eine persönliche Auszeichnung freuen, denn derzeit liegt der 29-Jährige bei der Wahl zum "Nationalspieler des Jahres" weit vorne.

Mit über 16.000 Stimmen ist Can mittlerweile fast uneinholbar in Führung. Auf Platz zwei derzeit: Dortmund-Teamkollege Niclas Füllkrug mit knapp mehr als 3.700.

Doch warum liegt Can, trotz eher durchwachsener Leistungen, so klar in Front? Die Antwort liegt in den sozialen Netzwerken. Weil einige Fans überrascht waren, dass der gebürtige Frankfurter überhaupt zur Auswahl stand, starteten einige Accounts mit teils vier- und fünfstelligen Follower-Zahlen über "X" und Co. mehrere "Kampagnen", um Can zum Sieger zu wählen.