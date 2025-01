Neymar und Al-Hilal lösen Vertrag auf: Weg zum FC Santos frei

Brasiliens Superstar Neymar und sein saudi-arabischer Arbeitgeber haben einen Schlussstrich unter ein teures Vergnügen gezogen.

Nach nur sieben Spielen in 17 Monaten verkündete Al-Hilal in der Nacht zu Dienstag die Vertragsauflösung mit Neymar in "beiderseitigem Einvernehmen". Laut brasilianischen Medien soll der 32-Jährige bereits diese Woche in Brasilien eintreffen, um wieder bei seinem erklärten Lieblingsklub FC Santos anzuheuern.

"Danke und viel Glück", schrieb Al-Hilal salopp auf Instagram. Dabei hatten die Saudis im Sommer 2023 den einstigen Weltfußballer-Kandidaten für 90 Millionen Euro von Paris St. Germain in die Wüste gelockt.

Doch nach einem Kreuzbandriss beim Länderspiel im Oktober 2023 in Uruguay und zuletzt Oberschenkelproblemen war Neymar jüngst gar aus dem Kader für die Rückrunde in der nationalen Liga aussortiert worden.