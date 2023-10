Anzeige Niklas-Wilson Sommer ist einer der bekanntesten Content Creator Deutschlands und zeitgleich Fußball-Profi. Das bringt viele Vorteile, aber auch Nachteile mit sich. "Willy" im ran-Interview. von Mike Stiefelhagen Knapp eine Million Follower auf Instagram und Twitch, CEO von diversen Marken und Fußballprofi bei der 2. Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Niklas-Wilson Sommer, auch "Willy" genannt, durfte in seinen 25 Jahren bereits eine Menge Erfahrung sammeln. Im exklusiven Gespräch erzählt er uns, was der Social Media-Hype für Tücken mit sich bringt, wie es ist mit Stars privat zu zocken und warum seine eigene Fußball-Karriere erst jetzt so richtig in Fahrt kommen könnte. Aktuell strebt der Rechtsverteidiger auch den Afrika Cup 2024 mit Angola an. Mehr im Interview.

Der Traum vom Afrika Cup 2024 ran: Herr Sommer, wir haben von Ihren Bemühungen mitbekommen, mit Angola am Afrika Cup 2024 teilzunehmen. Sie sind ein ehemaliger U16-Nationalspieler Deutschlands. Wie kam der neue Weg zustande? Niklas-Wilson Sommer: Mit dem Verband von Angola hatte ich bereits vor zwei Jahren Kontakt. Damals gab es Interesse ihrerseits, doch ich wollte mich mit dem Thema noch nicht beschäftigen. Jetzt steht im Januar der Afrika Cup an und Angola ist qualifiziert. Das ist das größte Turnier dieses Kontinents und es reizt mich, daher sind wir im Austausch. ran: Wie läuft sowas ab, was sind die nächsten Schritte? Sommer: Ich muss viel Papierkram erledigen, damit alles sauber abläuft. Ich war als kleiner Junge in Angola. Aber sie haben mir signalisiert, mich in das Aufgebot für den Afrika Cup einladen zu wollen. Sie haben auch mitbekommen, dass ich bei Nürnberg unterschrieben habe. ran: Ivan Cavaleiro, Helder Costa und Anderson Lucoqui sind die bekanntesten Spieler Angolas. Inwiefern sind Sie mit dem Kader Angolas vertraut? Sommer: Ganz offen und ehrlich, ich kenne auch nur die von Ihnen aufgezählten (lacht). Der Rest ist für mich fußballerisch auch noch ein Fragezeichen. Aber man qualifiziert sich für den Afrika Cup nicht im Spaziergang. Und ich denke, ich als Person werde für das Team eine Bereicherung sein. Ich wäre nach der aktuellen Länderspielpause beim nächsten Lehrgang gerne dabei.

"Willy" über Kritiker, Hater und den Social Media-Hype ran: Fast eine Million Follower, das bringt auch eine Menge Scheinwerferlicht mit. Positiv, wie negativ. Jeder Schritt von Ihnen wird verfolgt, oft auch kritisiert, oft auch haltlos. Wie gehen Sie mit der Menge an negativen Input um? Sommer: Ich bin natürlich eine größere Zielscheibe als andere. Das ist Fluch und Segen. Aber ich bin ein positiver Mensch und sehe immer nur das positive. Ich kann viele Leute mit dem was ich mache begeistern. Da gibt es natürlich auch negative Stimmen. Aber es kommt darauf an, was für Kritik es ist. Wenn sie konstruktiv ist und ich damit etwas anfangen kann, dann bin ich davon der größte Fan. Das bringt einen voran. Wenn mich jemand einfach "Arschloch" nennt, bringt mir das gar nichts. Die Frage wäre ja, warum bin ich ein Arschloch. Ich versuche mein Ding durchzubringen und nehme negative Stimmen gar nicht wahr, da sie mich nicht nach vorne bringen. ran: Aber gibt es nicht mal Momente, wo dieser Hass aus dem Internet Sie tiefer berührt? Sommer: Doch natürlich. Manchmal macht man sich seine Gedanken oder ist etwas traurig. Ich tue ja niemanden was und mache nur etwas, was ich liebe. Mir helfen meine Freunde, da habe ich tolle Leute im Umfeld. Elias Nerlich ist der größte Streamer Deutschlands, Sidney Eweka hat einen ähnlichen Weg wie ich. Das sind Personen, die mich immer wieder auffangen. Und auch die bekommen Gegenwind, aber sind sehr erfolgreich. Das heißt ja was. Normalerweise gehe ich mit einem Lächeln im Gesicht schlafen, außer wenn ich vorher die Weekend League bei EA FC gezockt habe (lacht).

"Willy" über Ankunft in Nürnberg und Ziele ran: Selten wurde ein Wechsel zu einer zweiten Mannschaft eines Vereins so groß verkündet, wie der von Ihnen Wie haben Sie das wahrgenommen und wie haben Sie die anderen Spieler aufgenommen? Wird man mit dem Hintergrund in der Kabine anders behandelt? Sommer: Ich finde so eine große Aufmerksamkeit bringt ja viel Positives mit sich. Vielleicht beschäftigen sich mehr Menschen dann durch mich mit Nürnberg, das ist ja etwas Tolles für den Verein. Klar, haben wir eine sehr junge Mannschaft und da kannten mich auch ein paar vorher, aber jeder behandelt mich normal und darauf bestehe ich auch. Ich möchte mit meiner Erfahrung dem Team weiterhelfen. Egal, ob sportlich oder in der Persönlichkeitsentwicklung. ran: Klingt harmonisch. Was sind Ihre nächsten Ziele neben dem Afrika Cup 2024? Sommer: Ich denke immer groß, möchte das Maximum rausholen und habe hohe Erwartungen und Ziele. In erster Linie möchte ich gesund bleiben. Das ist die Voraussetzung. Ich möchte dann irgendwann auch im Max-Morlock-Stadion für die 1. Mannschaft auflaufen und dort spielen, wo ich als kleiner Junge am Spielfeldrand stand und den Spielern zujubelte. ran: Sie sind damals auch für die U16 Deutschlands aufgelaufen. Wieso ging es nach dem steilen Start im Fußball-Business nicht genauso weiter? Sommer: Boah. Mit meiner heutigen Erfahrung würde ich reflektierend sagen, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Du brauchst Leute, die an dich glauben und dich fördern. Manchmal ist es gleichgültig, wie viel Talent man hat, wenn dieses nicht von den richtigen Leuten in den richtigen Position gepusht wird. Aber für mich bin ich nicht gescheitert. Es gibt verschiedene Wege zum Ziel, meiner ist ein anderer und hält noch an." ran: Welche Entscheidung bereuen Sie konkret? Sommer: Ich bereue nichts. Aber ich habe mit 18 Jahren meinen ersten Profivertrag beim VfB Stuttgart unterschrieben. Aber das Timing war nicht gut. Die Leute, die mich geholt haben, wurden kurz darauf abgelöst. Es war nicht so struktiert. Die neuen Gesichter hatten wieder neue Ideen. Es passte nicht. ran: Was würden Sie jungen, aufstrebenden Talenten raten? Sommer: Sie sollen nicht alles auf die leichte Schulter nehmen. Man hat die Chance, einem unfassbaren Traum nachzujagen. Das kann dein ganzes Leben beeinflussen. Da sollte man alles investieren. Talent ist nicht alles. Es gibt viele, die Talent haben. Aber die letzten paar Prozent machst du im Kopf. Man muss immer an sich glauben und sich nicht zu sehr von anderen Dingen ablenken lassen. Verliere nicht das Wesentliche aus den Augen und wisse zu schätzen, was du hast. Als Fußballprofi hast du es bestimmt einfacher als auf dem Bau als Beispiel.

