Austria Wiens Profi Muharem Huskovic wurde am Montag Opfer eines brutalen Überfalls in der österreichischen Hauptstadt. Wie sein Klub nun mitteilte, wurde der 21-Jährige vor einem Geldautomaten von einem Unbekannten attackiert und schwer verletzt.

Demnach erlitt das Offensivtalent nach Schlägen ins Gesicht einen mehrfachen Nasenbeinbruch. Dies wurde bei der anschließenden Untersuchung in einem Wiener Krankenhaus festgestellt. Gegen den flüchtigen Täter wurde Anzeige erstattet.

Aufgrund dieser Verletzung wird Huskovic laut Angaben seines Klubs demnächst mit einer Spezialmaske trainieren müssen, könnte aber dennoch schon für das anstehende Bundesliga-Spiel am Wochenende gegen den Wolfsberger AC eventuell wieder im Kader der "Veilchen" stehen.

Erst vor anderthalb Jahren überlebte Huskovic einen schweren Autounfall nur knapp. Das Auto des Fußballers, in dem auch seine Freundin saß, krachte in einen stehenden LKS und ging anschließend in Flammen auf.

Während sich die Partnerin von Huskovic selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, musste der Fußballer aus dem Wrack befreit werden und lag anschließend sogar für kurze Zeit auf der Intensivstation im künstlichen Tiefschlaf. Neun Monate danach konnte das Talent sein Comeback feiern.