Pleite gegen All-Star-Team: ManUnited blamiert sich erneut

Buhrufe, enttäuschte Fans - und eine peinliche Pleite gegen eine All-Star-Auswahl: Die Horrorsaison von Manchester United setzt sich nach dem eigentlichen Ende der Spielzeit unvermindert fort. Auf seiner Asien-Tour unterlag der Premier-League-Klub in Kuala Lumpur einer improvisierten südostasiatischen Elf 0:1. Einige der rund 70.000 Fans verließen vorzeitig das Stadion, nach dem Schlusspfiff ertönten Buhrufe.

Teammanager Rúben Amorim hatte zahlreiche Stars wie Harry Maguire, Rasmus Hojlund, Casemiro, Diogo Dalot, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo oder Andre Onana aufgeboten. Der Traditionsklub erlebte dennoch eine weitere Demütigung, nachdem United bereits das Europa-League-Finale gegen Tottenham Hotspur verloren und in der Liga als Tabellen-15. die schlechteste Saison seit 1974 gespielt hatte.

Bei der Marketing-Tour will sich United den Fans in Asien präsentieren. Am Freitag steht ein weiteres Freundschaftsspiel in Hongkong an.