In der Premier League kämpfen am letzten Spieltag gleich fünf Teams um drei Champions-League-Startplätze. Enger könnte das Rennen kaum sein. Von Franziska Wendler Nach dem Gewinn des Meistertitels ist in den europäischen Topligen vor allem eines heiß begehrt: die Qualifikation für die Champions League. Wird ein Team nicht Meister, dann ist die Teilnahme an der Königsklasse das höchste zu erreichende Ziel. Besonders viele dieser Startplätze gibt es für die kommende Saison in der englischen Premier League abzustauben. Aufgrund der zuletzt starken Leistungen in den europäischen Wettbewerben hat sich die Liga für die Saison 2025/26 einen fünften Startplatz gesichert. Zum Abschied: Große Ehre für De Bruyne bei City

"Werde aufhören": Guardiola droht City mit Rücktritt Während Meister Liverpool und Arsenal als zweitplatziertes Team nicht mehr von den Königsklassen-Rängen vertrieben werden können, herrscht bei den Mannschaften dahinter ein Rennen um die begehrten Plätze, wie es enger und offener kaum sein könnte. Zwischen Erfolg und Desaster ist für die durchaus namhaften Klubs dabei alles möglich. Am kommenden Wochenende steht in der höchsten englischen Spielklasse der 38. und damit letzte Spieltag auf dem Programm. Fünf Teams kämpfen dabei um drei noch zu vergebende CL-Tickets, ein Team muss sich mit der Europa League begnügen, während eine Mannschaft als einzige komplett leer ausgeht.

ran zeigt die brisante Ausgangslage.

Manchester City Tabellenplatz: 3

Punktzahl: 68

Torverhältnis: +26 Die klar beste Ausgangslage hat das Team von Cheftrainer Pep Guardiola. Die Citizens liegen mit 68 Punkten zwei Zähler vor den drei ärgsten Verfolgern und haben es in der eigenen Hand, ob sie nach einer enttäuschenden Saison zumindest die Königsklasse sichern. ManCity gastiert am späten Sonntagnachmittag beim FC Fulham, der als Zehnter im Mittelfeld der Tabelle rangiert und keinerlei Chancen mehr auf das internationale Geschäft hat. Zuletzt gelang City im Heimspiel gegen Bournemouth, das gleichzeitig auch zum Abschiedsspiel für Kevin De Bruyne wurde, ein 3:1-Sieg.

Newcastle United Tabellenplatz: 4

Punktzahl: 66

Torverhältnis: +22 Auf dem vierten Platz rangiert aktuell Newcastle United, punktgleich mit dem Fünften und Sechsten – allerdings mit der besseren Tordifferenz. Die Truppe von Cheftrainer Eddie Howe duelliert sich am letzten Spieltag mit dem FC Everton, der – genau wie City-Gegner Fulham – im Mittelfeld der Tabelle liegt und weder nach oben etwas erreichen kann, noch nach unten etwas fürchten muss. Zuletzt gelangen Newcastle in der Liga zwei Siege, allerdings profitierte das Team dabei in beiden Partien jeweils von einer gegnerischen Roten Karte noch in der ersten Halbzeit.

FC Chelsea Tabellenplatz: 5

Punktzahl: 66

Torverhältnis: +20 Neben Manchester City ist der FC Chelsea wohl der Klub, der eine Teilnahme an der Königsklasse am ehesten für sich beanspruchen dürfte. Allerdings sind die Blues auch der Klub, die es am schwersten haben dürften. Grund dafür ist der Gegner am letzten Spieltag. Chelsea muss am kommenden Sonntag nämlich bei Nottingham Forest antreten – und damit dem Klub, der als Siebter noch Chancen auf Champions League und Europa League hat. Gewinnt Nottingham sein letztes Heimspiel, droht den Blues der europäische K.o. In der Liga gab es für Chelsea zuletzt einen knappen 1:0-Sieg gegen Manchester United.

Aston Villa Tabellenplatz: 6

Punktzahl: 66

Torverhältnis: +9 Aston Villa hat, genau wie Newcastle und Chelsea, 66 Punkte – aber das klar schlechtere Torverhältnis. Auch Nottingham als Siebter hat deutlich mehr Tore erzielt als bekommen, insofern braucht Aston Villa Punkte. Aktuell steht Rang sechs und damit die Europa League zu Buche. Im Kampf um die Champions League wartet am letzten Premier-League-Spieltag Manchester United, für die es zumindest in der Liga als 16. um nichts mehr geht. In der Liga glückten Aston Villa zuletzt drei Siege, der Trend stimmt also in jedem Fall.

Nottingham Forest Tabellenplatz: 7

Punktzahl: 65

Torverhältnis: +13 Nottingham geht als das Team mit den schlechtesten Karten in das Rennen um Europa, hat die Mannschaft mit 65 Zählern doch die wenigsten Punkte. Ein Remis reicht für die Königsklasse nicht. Gelingt dem Team von Trainer Nuno Espirito Santo ein Sieg, ist Europa sicher. Fragt sich nur, ob Champions League oder Europa League.

