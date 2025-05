Premierminister Keir Starmer lobte den "bemerkenswerten Mut der Polizei und anderer Rettungsdienste. Sie unterstützen und versorgen diejenigen, die bei diesem schrecklichen Ereignis verletzt wurden", teilte der Politiker in einer Erklärung mit und fügte hinzu: "Das ganze Land steht hinter Liverpool."

Laut Angaben der "BBC" sind am Dienstagvormittag noch vier der 27 Personen im Krankenhaus.

Wiederum andere hätten sich zur Behandlung selbst in ein Krankenhaus begeben. Tödlich verletzt wurde - Stand jetzt - glücklicherweise niemand. Insgesamt ist von 47 Verletzten die Rede.

27 Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, es gibt zwei Schwerverletzte, darunter ein Kind. Zwanzig weitere Betroffene wurden vor Ort in einem großen blauen Zelt auf der Straße behandelt. Vier Personen, darunter ein Kind, wurden unter dem Auto eingeklemmt und mussten geborgen werden, sagte Nick Searle, Chef der Feuerwehr Merseyside.

Schlimme Nachrichten aus England: Während der Meisterfeier des FC Liverpool ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Menschen erfasst.

Drama rund um die Meisterfeier des FC Liverpool. Ein Auto fährt in die Menschenmenge, unzählige Menschen werden verletzt.

Polizei in Liverpool: "Vorfall wird nicht als terroristischer Akt eingestuft"

"Umfangreiche Ermittlungen sind im Gange, um die Umstände des Unfalls zu klären. Es ist äußerst wichtig, dass die Öffentlichkeit nicht spekuliert oder Falschinformationen in den sozialen Medien verbreitet", sagte Jenny Sims von der Merseyside Police: "Ich weiß, dass viele Menschen verständlicherweise beunruhigt sind von dem, was heute Abend passiert ist. Was ich sagen kann: Wir gehen davon aus, dass es sich um einen isolierten Vorfall handelt. Derzeit suchen wir im Zusammenhang mit dem Vorfall keine weiteren Personen. Der Vorfall wird nicht als terroristischer Akt eingestuft.“

Die Merseyside Police hatte zuvor am frühen Abend geschrieben, sie sei am Abend kontaktiert worden, weil ein Auto mehrere Passanten erfasst haben soll. Das Auto habe angehalten und ein Mann sei festgesetzt worden. Die Polizei sprach in der ersten Stellungnahme konkret von "einer Kollision eines Auto mit mehreren Fußgängern".

Der Bereich um die Water Street im Zentrum der Stadt wurde abgesperrt, ein Rettungshubschrauber landete. Agenturfotos zeigen den Abtransport mehrerer Verletzter.

"Wir bitten die Öffentlichkeit, nicht über die Umstände des Vorfalls in der Water Street im Stadtzentrum von Liverpool zu spekulieren. Wir können bestätigen, dass der festgenommene Mann ein 53-jähriger weißer Brite aus dem Raum Liverpool ist. Umfangreiche Ermittlungen sind im Gange, um die Ereignisse vor dem Zusammenstoß aufzuklären", teilte die Polizei mit und bat darum, "keine verstörenden Inhalte online zu teilen, sondern Videomaterial oder Informationen direkt an uns weiterzugeben".

Auch am Dienstagvormittag laufen die Ermittlungen noch. Unklar ist nach wie vor, ob es sich um einen gezielten Angriff, einen Unfall oder einen medizinischen Notfall handelte.