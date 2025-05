Pep Guardiola setzt den Klubbossen von Manchester City die Pistole auf die Brust: Entweder, sie verkleinern den Kader. Oder der Spanier macht den Abflug.

Teammanager Pep Guardiola hat Manchester City unverhohlen mit seinem Abschied gedroht, sofern die Bosse den Kader um den ehemaligen DFB-Kapitän Ilkay Gündogan nicht reduzieren.

"Ich habe dem Klub gesagt, dass ich das so nicht haben möchte", sagte Guardiola nach dem 3:1 gegen den AFC Bournemouth über die vielen Profis: "Ich will nicht fünf oder sechs Spieler auf Eis legen müssen. Das will ich nicht. Ich werde aufhören. Verkleinert den Kader - und ich bleibe."

Gegen den AFC hatte der Starcoach gleich fünf gestandene Profis auf die Tribüne setzen müssen, weil der Spieltagskader nur 20 Spieler umfassen darf. Diese Verhältnisse, sagte Guardiola, sind "unmöglich für meine Seele". In der nächsten Saison dürfe es "nicht mehr so sein".