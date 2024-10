Real Madrid hatte die Ballon-d’Or-Zeremonie zuletzt in Paris boykottiert, nachdem durchgesickert war, dass Real-Star Vinicius Junior doch nicht zum Weltfußballer 2024 gekürt wird.

"Die Worte 'fehlenden Respekt' zu nehmen, wenn man bei einer Wahl nicht gewonnen hat, hat schon leicht trumpsche Züge", sagte Hummels in seinem Podcast und verwies dabei auf das Verhalten des damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump im Jahr 2020.

Der deutsche Weltmeister Mats Hummels hat auf den Boykott von Real Madrid bei der Zeremonie zum Ballon d’Or reagiert. Dabei stellte der frühere Dortmunder und jetzige Roma-Profi einen kuriosen Vergleich an.

"Es ist klar, dass beim Ballon d'Or Real Madrid nicht respektiert wird. Und Real Madrid wird nirgendwo hingehen, wo es nicht respektiert wird", rechtfertigte Real den Boykott in einem Statement.

"Keine Frage, dass es von Real jemand verdient hätte. Aber da sind auch andere Wahnsinnsspieler, die so gut sind. Denen dann nicht die Ehre zu erweisen, ist schon schlimm", sagte Hummels, der bei der Zeremonie in Paris vor Ort war, und stichelte gegen die "Königlichen": "Es gab Mannschaften, die wurden mehr benachteiligt im internationalen Fußball, ich formuliere es mal so".

Obwohl Vinicius Junior nicht zum Weltfußballer gekürt wurde, erhielt Real Madrid zwei Auszeichnungen in Paris. Zum einen wurde die Mannschaft als bestes Team des Jahres geehrt und Carlo Ancelotti als Trainer des Jahres. Entgegengenommen hat in Paris jedoch niemand diese Auszeichnungen – aufgrund des Boykotts war kein Vereinsvertreter Reals vor Ort.