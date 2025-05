Reus geht mit LA 0:7 unter - Rekordniederlage für Messi

Die Horrorsaison von Marco Reus und Meister Los Angeles Galaxy nimmt immer groteskere Züge an, auch Lionel Messi kassierte eine Rekordniederlage in der MLS: Am 12. Spieltag der Major League Soccer ist Titelverteidiger LA am Tiefpunkt angelangt, das 0:7 (0:3) bei den New York Red Bulls bedeutete die höchste Niederlage in der Geschichte der Franchise.