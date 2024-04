Anzeige

Evan Ndicka hat für einen Schreckmoment in der Serie A gesorgt. Der Ex-Frankfurter brach während einer Partie seiner AS Rom auf dem Rasen zusammen.

In der italienischen Fußball-Liga ist die Partie zwischen Udinese Calcio und AS Rom nach einem Zusammenbruch des Ex-Frankfurters Evan Ndicka abgebrochen worden. Der 24-Jährige kollabierte in der 70. Minute und fasste sich an die Brust, auch Rettungskräfte eilten auf das Feld.

Italienische Medien berichteten, dass Ndicka einen Herzinfarkt erlitten haben könnte.

Der Verteidiger wurde auf einer Trage vom Feld transportiert und zeigte dabei einen Daumen nach oben. Sein Trainer Daniele De Rossi folgte ihm in die Katakomben, das Spiel wurde zunächst unterbrochen.

Nach der Rückkehr des Trainers gab es Diskussionen am Spielfeldrand und nach einer über zehnminütigen Unterbrechung brach Schiedsrichter Luca Pairetto die Partie beim Stand von 1:1 ab.

Die Roma teilte auf "X" mit, dass Ndicka bei Bewusstsein und zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert worden sei.

Am späten Abend gab der Hauptstadtklub leichte Entwarnung. "Evan geht es besser und ist guter Dinge. Er wird für Tests im Krankenhaus unter Beobachtung bleiben", so die Römer. Das Team habe den ivorischen Nationalspieler bereits vor Ort besucht.