Ein tragischer Vorfall überschattet das Spiel zwischen AD Ceuta und UD Almería.

Tragischer Zwischenfall in der zweiten spanischen Liga: Das Spiel zwischen AD Ceuta und UD Almería wurde nach dem Tod eines Zuschauers abgebrochen.

Der 73-Jährige war in der ersten Halbzeit im Estadio Municipal Alfonso Murube der kleinen Exklave auf dem afrikanischen Kontinent kollabiert.

Zunächst war das Spiel nur unterbrochen worden. Als die Nachricht vom Tod des Zuschauers vermeldet wurde, entschieden sich die Mannschaften beim Stande von 1:1, die Partie nicht mehr fortzusetzen. Ein Wiederaufnahme-Termin ist noch offen.

Ceuta spielt in der laufenden Saison erstmals seit 58 Jahren wieder in der zweiten Liga. Zwischenzeitlich war der kleine Klub über Jahre hinweg nur fünftklassig.