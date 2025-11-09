Die Alemannia setzt ihren Lauf mit dem neuen Trainer fort, die Löwen verlieren deutlich in Regensburg.

Drittligist Alemannia Aachen hat auch im ersten Spiel unter Mersad Selimbegovic seinen Lauf fortgesetzt.

Der Traditionsklub gewann mit dem neuen Coach beim VfB Stuttgart II mit 3:1 (2:1) und feierte den dritten Sieg in Serie. Die Alemannia setzte sich dadurch von den Abstiegsrängen ab.

1860 München kassierte dagegen eine Klatsche unter dem neuen Trainer Markus Kauczinski. Nach Siegen gegen die beiden Topklubs MSV Duisburg (3:1) und Energie Cottbus (3:0) und der Niederlage bei Waldhof Mannheim (1:3) gerieten die Löwen im Kellerduell beim Jahn Regensburg mit 0:4 (0:1) unter die Räder.

Lars Gindorf (21.) per Foulelfmeter und Mika Schroers (24.) brachten Aachen mit 2:0 in Führung. Der VfB-Nachwuchs konnte durch Nicolás Sessa (28.) verkürzen, ehe erneut Gindorf in der Nachspielzeit (90.+5) für die Entscheidung sorgte.