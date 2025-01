Tedesco in Belgien entlassen: "Schöne Geschichte zu Ende"

Für Domenico Tedesco ist nach gut zwei Jahren als Nationaltrainer in Belgien Schluss. Der Sportausschuss des Fußballverbandes habe "nach umfassender Evaluierung entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden", teilte der KBVB am Freitag mit. Wie sein Landsmann Tedesco muss auch Andreas Hinkel gehen, der frühere deutsche Nationalspieler hatte als Assistenzcoach für die Roten Teufel gearbeitet.

Die Belgier waren im Vorjahr bei der EM in Deutschland unter ihren Möglichkeiten geblieben, nach nur einem Sieg im Turnierverlauf scheiterte der ehemalige Weltranglistenerste im Achtelfinale an Frankreich (0:1). In der Nations League belegte das Tedesco-Team nur den dritten Platz und muss im Kampf gegen den Abstieg aus der höchsten Klasse in den Play-offs gegen die Ukraine ran (20. und 23. März).

"Eine schöne Geschichte ist leider zu Ende gegangen. Ich bin hundertprozentig sicher, dass die Mannschaft gegen die Ukraine gewinnen und sich auch problemlos für die WM qualifizieren wird", sagte Tedesco (39). Das Team befinde sich "noch in der Anfangsphase seiner Entwicklung und wird auch in den kommenden Jahren für Aufsehen sorgen".

Belgien hatte 2024 gerade einmal vier von 14 Partien gewonnen - gegen Montenegro, Luxemburg, Rumänien und Israel. Eine Bilanz, die wohl auch die Verbandsspitze ins Grübeln brachte. "Er hat viele junge Spieler in die Mannschaft integriert, darauf kann sein Nachfolger aufbauen", sagte KBVB-Geschäftsführer Peter Willems und dankte Tedesco für "die angenehme Zusammenarbeit, den hohen Einsatz und das große Engagement".