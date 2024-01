Trauerfeier für Franz Beckenbauer - Hoeneß spricht über Stolz und die AfD

Am 7. Januar 2024 hat Fußball-Deutschland sein größtes Aushängeschild verloren. Franz Beckenbauer starb im Alter von 78 Jahren. Knapp zwei Wochen später findet in der Allianz Arena die Trauerfeier statt. ran begleitet sie im Livestream und im Liveticker.

"Ich habe Franz immer gewünscht, dass er noch mehr Anerkennung bekommt", beschließt Hoeneß in Richtung der Kritiker: "Franz, du bist jetzt zwölf Tage tot. Und du fehlst mir sehr. Ruhe in Frieden. Einem Frieden, den du in deinen letzten Jahren leider nicht gehabt hast."

"Wer weiß noch, wie viele Hunderte, Tausende in unserem Land mit der schwarz-rot-goldenen Fahne durch die Straßen gefahren sind, weil sie stolz waren auf unser Land", schaut Hoeneß zurück und findet: "Da müssen wir wieder hinkommen in diesem Land. Dass die Leute wieder stolz sind." Unter Applaus fügt Hoeneß hinzu: "Aber ich möchte ganz deutlich betonen, dass ich bei diesem Prozess die AfD nicht dabeihaben möchte."

Außerdem betont der langjährige Klubboss: "Was mir bei Franz immer gut gefallen hat, war seine Fähigkeit, sich um andere zu kümmern." Deswegen gelte: "Franz war großzügig ohne Ende. (…) Er war immer da für andere." Dabei erinnert Hoeneß an die Situation, als Gerd Müller Hilfe brauchte.

+++ 19. Januar, 15 Uhr: Lehmann eröffnet Trauerfeier für Beckenbauer +++

Die Eröffungsrede hält Stadionsprecher Stephan Lehmann. Er kündigt an: "Franz Beckenbauer ist nicht mehr bei uns und doch wird er nicht in Vergessenheit geraten." Als erstes werden elf Wegbegleiter um Lothar Matthäus, Karl-Heinz Rummenigge und Günter Netzer auf dem Rasen Blumen niederlegen. Dazu singt der Münchner Opernsänger Jonas Kaufmann "Time to say goodbye". "Die Heroen des deutschen Fußballs vereint im Gedenken an den Größten, Franz Beckenbauer", fasst Lehmann die Szene zusammen.