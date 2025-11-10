Fußball
U17-Weltmeisterschaft heute live: El Salvador vs. Deutschland im Free-TV, im Livestream und Liveticker
- Veröffentlicht: 10.11.2025
- 10:22 Uhr
Die deutsche U17-Nationalmannschaft trifft in ihrem dritten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft auf El Salvador. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Der Druck auf die deutsche U17-Nationalmannschaft ist groß vor dem Duell mit der U17 aus El Salvador.
In den ersten beiden WM-Spielen kam das Team von Trainer Andre Pawlak nicht über ein 1:1 hinaus. Im ersten Gruppenspiel gegen Kolumbien traf Toni Langsteiner von RB Leipzig bereits in der ersten Minute, durch einen Treffer der Kolumbianer in Hälfte zwei, reichte es aber nur zum Unentschieden.
Auch im zweiten Spiel reichte es nicht zum Sieg. Gegen Nordkorea ging die deutsche Elf zwar erneut in Führung, diesmal durch Wisdom Mike vom FC Bayern, doch wieder konnte der Vorsprung nicht gehalten werden.
Gegen El Salvador braucht es nun unbedingt einen Sieg, um das Weiterkommen zu sichern.
So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.
U17-WM heute live: Deutschland vs. El Salvador live: Datum, Uhrzeit, Ort
- Paarung: El Salvador U17 vs. Deutschland U17
- Wettbewerb: U17-Weltmeisterschaft
- Datum: 10. November 2025
- Uhrzeit: 14:30 Uhr
- Austragungsort: Aspire Zone (Doha, Katar)
U17 live: Läuft El Salvador vs. Deutschland heute im Free-TV?
Nein, das Spiel zwischen der U17 Deutschlands und der U17 von El Salvador wird nicht im Free-TV übertragen.
Externer Inhalt
El Salvador vs. Deutschland heute im Livestream sehen
Das dritte Gruppenspiel der deutschen U17 bei der U17-WM in Katar gegen El Salvador wird beim Pay-TV Sender "Sky" übertragen. Das Spiel kann zudem auch bei FIFA+ gestreamt werden. Dafür ist lediglich eine kostenfreie Registrierung erforderlich.
El Salvador vs. DFB-U17 heute live: WM im Liveticker
Ihr könnt das Spiel der deutschen Mannschaft gegen El Salvador nicht live sehen? Kein Problem. In unserem Liveticker auf ran.de bleibt ihr jederzeit auf dem Laufenden und verpasst keine entscheidenden Szenen.
El Salvador U17 vs. Deutschland U17 heute live: Datum, Uhrzeit, Ort
- Spiel: El Salvador U17 vs. Deutschland U17
- Datum und Uhrzeit: Montag, 10. November 2025; 14:30 Uhr
- Free-TV: -
- Livestream: Sky
- Liveticker: ran.de