U17-WM: Deutschland mit souveränem Auftaktsieg gegen Mexiko

Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist mit einem souveränen Erfolg gegen den wohl härtesten Gruppengegner Mexiko in die Fußball-WM in Indonesien gestartet. Beim Duell Europameister gegen CONCACAF-Champion setzte sich das Team von Trainer Christian Wück in Bandung mit 3:1 (2:0) durch. Im ersten Spiel der Gruppe F hatte sich Venezuela beim 3:0 (1:0) gegen Neuseeland keine Blöße gegeben.

"Wir haben sehr dominant gespielt", sagte Wück und sprach von einem "im Großen und Ganzen" guten Auftakt: "Das Einzige, das mich ein bisschen stört, ist das Gegentor, weil das nach einem Standard fällt."

Auch Kapitän Noah Darvich, der in der 29. Minute den Torreigen eröffnete, zeigte sich "glücklich" und zufrieden: "Jetzt müssen wir gut regenerieren und weitermachen."

Zudem trafen Max Moerstedt (38.) und Eric da Silva Moreira (53.) für die Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die in der Tabelle auf Platz zwei rangieren. Für den zweimaligen Weltmeister verkürzte Tahiel Jimenez (75.). Nächster deutscher Gegner am Mittwoch (13.00 Uhr) ist der Gruppenletzte Neuseeland.

Vor dem Auftakt gegen den Mitfavoriten hatte Wück von einem "Gradmesser" gesprochen. Dabei setzte der Coach auf seine starke Achse um Abwehrchef Finn Jeltsch, Darvich sowie den Top-Stürmern Moerstedt und Paris Brunner. Schalke-Juwel Assan Ouedraogo nahm auf der Bank Platz, für ihn kam die Startelf nach seiner Oberschenkelverletzung zu früh.