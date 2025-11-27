Der Europameister ist auch der neue Weltmeister: Portugals Nachwuchs hat den Sensationslauf der Österreicher bei der U17-WM im Finale gestoppt.

Die portugiesische Mannschaft von Ex-Porto-Profi Bino bezwang die ÖFB-Junioren im Endspiel in Katar mit 1:0 (1:0) und krönte sich zur weltweit besten Fußballnation ihrer Altersklasse.

Damit tritt Portugals Selecao die Nachfolge der deutschen U-17-Mannschaft unter Trainer Christian Wück an, die 2023 den Titel gewann.

Im Showdown der Shootingstars Johannes Moser (FC Liefering/acht Tore) und Anisio Cabral (sieben Tore) entschied Letzterer die Partie nach 32 Minuten mit dem Tor zum Titel.