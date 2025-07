Der amtierende FA-Cup-Sieger Crystal Palace wurde von der UEFA nun offiziell aus der Europa League ausgeschlossen.

Bittere Pille für Crystal Palace!

Wie die UEFA am Freitag mitteilte, darf der amtierende FA-Cup-Sieger in der Saison 2025/26 nicht an der Europa League teilnehmen. Stattdessen müssen die Londoner in der UEFA Conference League an den Start gehen.

Grund dafür ist die kürzliche Entscheidung in der Berufung, dass der französische Klub Olympique Lyon nun doch nicht aus der Ligue 1 zwangsabsteigen muss.

Da jedoch sowohl Crystal Palace als auch Lyon zur selben Mehrheitsgesellschaft gehören, sieht die UEFA einen Wettbewerbsverstoß, weshalb nicht beide Klubs im selben europäischen Wettbewerb spielen dürfen.

"Aus diesem Grund hat die Erste Kammer der CFCB entschieden: Die Zulassung von Olympique Lyonnais zur UEFA Europa League 2025/26 zu akzeptieren; und die Zulassung von Crystal Palace zur UEFA Europa League 2025/26 abzulehnen und die Zulassung von Crystal Palace zur UEFA Conference League 2025/26 zu akzeptieren", hieß es in der Mitteilung der UEFA zur Entscheidung in dieser Causa.