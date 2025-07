Italiens Fußballerinnen sind Weltmeister Spanien trotz einer Niederlage im direkten Duell ins EM-Viertelfinale gefolgt.

Das Team mit Bayern-Spielerin Arianna Caruso hielt sich in Bern wacker gegen den Turnierfavoriten, unterlag nach Führung 1:3 (1:1) - und profitierte davon, dass Portugal im Parallelspiel gegen die bereits ausgeschiedenen Belgierinnen 1:2 (0:1) verlor.

Spanien trifft nach dem dritten Sieg im dritten Spiel am Freitag kommender Woche im K.o.-Duell auf die Schweizer Gastgeberinnen, die am Donnerstag erstmals in die Runde der besten acht einzogen waren. Italien bekommt es bereits am Mittwoch in Genf mit den Norwegerinnen zu tun, die in der Schweizer Gruppe A ihre drei Spiele gewannen.

Italien ging in der zehnten Minute durch Elisabetta Oliviero in Führung, doch Spanien schlug nur vier Minuten später durch Athenea del Castillo zurück. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgten die Favoritinnen, bei denen Trainerin Montserrat Tomé gleich sechs Wechsel in der Startformation vornahm, durch Patricia Guijarro (49.) für die Führung.