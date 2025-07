Union Saint-Gilloise: Verlängerung mit Mac Allister im Stile von "Kevin - Allein in New York"

Die Belgier verkündeten den Verbleib des 27-jährigen Argentiniers auf kuriose Weise in den sozialen Medien - mit einer weltberühmten Filmszene aus "Kevin – Allein in New York".

Im zweiten Teil, der in New York spielt, strandet Kevin McCallister auf dem Weg in den Urlaub in der Millionen-Metropole, verliert am Flughafen seine Familie aus den Augen und ist auf sich allein gestellt. Auch in "Kevin - Allein in New York" trifft der Junge wieder auf dieselben Kriminellen wie im ersten Teil.

Die Szene, mit der nun Union Saint-Gilloise die Vertragsverlängerung mit Kevin Mac Allister verkündete, ist aus dem zweiten "Kevin"-Film, als seine Familie am Flughafen bei der Gepäckausgabe bemerkt, dass sie den kleinen Jungen erneut vergessen hat.