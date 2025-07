Frauen-EM: Norwegen siegt auch gegen Finnland

Zum Auftakt des zweiten Spieltags der Frauen-EM hat Norwegen seinen zweiten Sieg gefeiert und den Einzug ins Viertelfinale vor Augen. Im Stade de Tourbillon in Sion setzte sich das Team von Nationaltrainerin Gemma Grainger mit 2:1 (1:1) gegen Finnland durch.

Ex-Weltmeister Norwegen, der am Mittwoch bereits Gastgeber Schweiz mit 2:1 geschlagen hatte, steht nun mit sechs Punkten an der Spitze der Gruppe A vor Finnland (drei Zähler) und den noch punktlosen Schweizerinnen und Isländerinnen, die am Abend aufeinandertreffen.

Norwegen war früh durch ein Eigentor von Eva Nyström (3.) in Führung gegangen, Finnland glich durch Oona Sevenius (32.) aus. Das Team von Nationaltrainer Marko Saloranta bestimmte daraufhin das Spiel und hatte durch Katariina Kosola (57.) sowie einen Pfostenschuss von Eveliina Summanen (62.) gar Chancen auf die Führung. In der Schlussphase wechselte das Momentum wieder zu den Norwegerinnen, eine hohe Hereingabe von Caroline Graham Hansen (84.) prallte, ohne weitere Berührung, erst an den Innenpfosten und dann ins Tor zum 2:1-Endstand.