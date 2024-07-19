Anzeige
ehemaliger nationalspieler

Jerome Boateng wegen Körperverletzung schuldig gesprochen - ein mildes Urteil?

  • Aktualisiert: 20.07.2024
  • 11:20 Uhr
  • ran.de

Jerome Boateng ist vom Landgericht München wegen Körperverletzung schuldig gesprochen worden. Das Urteil fällt aber vergleichsweise milde aus.

Der frühere Nationalspieler Jerome Boateng ist vom Landgericht München wegen vorsätzlicher Körperverletzung schuldig gesprochen worden.

Richterin Susanne Hemmerich verurteilte den Weltmeister von 2014 zu einer Geldstrafe von 200.000 Euro auf Bewährung, zudem wird Boateng verwarnt.

Boateng war vorgeworfen worden, seine frühere Lebensgefährtin im Karibik-Urlaub 2018 attackiert zu haben. Das Paar hat Zwillinge im Alter von 13 Jahren. Immer wieder gab es zwischen den beiden Streit um das Sorgerecht.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe in Millionenhöhe gefordert, die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Die Richterin erklärte, vom Vorwurf, Boateng sei ein notorischer Frauenschläger, sei in der Verhandlung nichts übrig geblieben.

FC Bayern: Jerome Boateng bestätigt Rückkehr nach München

