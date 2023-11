Vor Duell mit DFB-Team: Österreich wahrt Gruppensieg-Chancen

Anzeige

Österreich hat in der Qualifikation zur Fußball-EM 2024 in Deutschland seine Chancen auf den Sieg in der Gruppe F gewahrt und zugleich Selbstvertrauen für das Duell mit der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) getankt. Durch ein 2:0 (2:0) in seinem letzten Gruppenspiel in Estland setzte sich das schon als EM-Starter feststehende Team von Teamchef Ralf Rangnick an die Tabellenspitze. Belgien muss damit für den Gruppensieg am Sonntag gegen Aserbaidschan gewinnen.

Von den insgesamt acht Bundesliga-Legionären in Rangnicks Anfangsformation trugen sich beim sieglosen Schlusslicht in Tallinn bereits vor der Pause Konrad Laimer (26.) vom deutschen Meister Bayern München sowie Philipp Lienhardt (40.) vom SC Freiburg mit seinem ersten Länderspieltreffer in die Torschützenliste ein.

Bei ihrer Generalprobe für das prestigeträchtige Nachbarschaftsduell in Wien mit der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann schalteten die Österreicher, bei denen auch Münchens Ex-Star David Alaba (Real Madrid) zur Startelf gehörte, im zweiten Durchgang einen Gang zurück. In Gefahr geriet das Team aus der Alpenrepublik allerdings zu keinem Zeitpunkt.