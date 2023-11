Österreich - Deutschland heute live: Übertragung des DFB-Teams im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in einem Länderspiel auf Österreich. So verfolgt ihr die DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Das vierteLänderspiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann steht morgen Abend an. Nach dem 3:1-Sieg über die USA und dem 2:2 gegen Mexiko kam die 2:3-Niederlage gegen die Türkei in Berlin. Nun wartet n die österreichische Nationalmannschaft auf das DFB-Team.

Das Nachbarschaftsduell steigt am morgigen Dienstag, 21. November 2023, um 20:45 im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Auch in der laufenden Länderspielphase, in der auf die DFB-Auswahl auch noch Österreich wartet (am Dienstag im Liveticker auf ran.de und in der ran-App), muss Nagelsmann auf einige Akteure verzichten. So stehen Robin Gosens und Malick Thiaw aus privaten Gründen nicht zur Verfügung, der Stuttgarter Chris Führich fällt ebenfalls aus.

Für Deutschland geht es darum, nach der Niederlage gegen die Türkei sich endlich in Form zu bringen für die Heim-EM. Die Österreicher sind unter Trainer Ralf Rangnick in bestechender Form und konnten sich bereits vorzeitig für die EM qualifizieren.