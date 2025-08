Wirtz über hohe Ablösesumme: "Ist mir egal"

Florian Wirtz spürt nach seinem Wechsel zum FC Liverpool keinen besonderen Druck durch die immens hohe Ablösesumme. "Ich möchte einfach nur Fußball spielen, und wie viel Geld die Vereine untereinander bezahlen, ist mir egal", sagte Wirtz englischen Medien. Wirtz war im Sommer für bis zu 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen an die Anfield Road gewechselt. Über die Summe denke er jedoch nicht nach, betonte Wirtz.

Der 22-Jährige ist der teuerste Transfer in der Liverpooler Vereinsgeschichte. Er freue sich einfach darauf, "in England zu spielen. Natürlich gibt es einige Unterschiede zur deutschen Liga", sagte Wirtz: "Aber ich denke, es gibt auch einige Dinge, die ich lernen kann und die mich besser machen können."

Schon nach seinem Debüt an der Anfield Road wurde der deutsche Nationalspieler mit Lob überschüttet. Beim letzten Vorbereitungsspiel des englischen Meisters gegen Athletic Bilbao (3:2) überzeugte der Ausnahmekönner an der Seite von Starspieler Mohamed Salah und Co. "Man kann seine Augen nicht von Florian Wirtz abwenden", schrieb der Mirror.

Sein erstes Pflichtspiel für Liverpool könnte Wirtz nun am 10. August im Community Shield - dem englischen Supercup - gegen FA-Cup-Sieger Crystal Palace um den Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Glasner absolvieren. In die Premier League und die Mission Titelverteidigung startet Liverpool fünf Tage später (15. August) mit einem Heimspiel gegen den AFC Bournemouth.