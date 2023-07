WM 2022: Marokko wäre Deutschlands Gegner im Achtelfinale

In Gruppe F konnten sich Marokko als Gruppenerster und Kroatien als Gruppenzweiter durchsetzen.

Sollte es für Deutschland tatsächlich mit dem Einzug ins WM-Achtelfinale klappen, geht der Blick auf Vorrunden-Gruppe F, denn dort wird der mögliche Achtelfinal-Gegner des DFB-Teams ermittelt. Der Erste der Deutschland-Gruppe trifft dann auf den Tabellenzweiten aus Gruppe F und der Gruppenzweite aus Gruppe E auf das beste Team in Gruppe F.

Nur mit einem solchen hat das Team von Bundestrainer Hansi Flick noch die Chance, unter die besten zwei Teams in Vorrunden-Gruppe E zu kommen.

Voraussetzung für einen deutschen Achtelfinal-Einzug ist aber erst einmal ein Sieg im letzten Vorrundenspiel am Donnerstagabend gegen Costa Rica (ab 19:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) .

Dadurch hat sich Deutschland nach der 1:2-Auftaktpleite gegen Japan zudem die Chance erarbeitet, doch noch ins Achtelfinale der Endrunde in Katar einziehen zu können.

Das DFB-Team hat durch das 1:1 gegen Spanien nun am Donnerstag im abschließenden WM-Vorrundenspiel gegen Costa Rica (ab 19:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) die Chance auf den Achtelfinal-Einzug bei der Endrunde in Katar. ran zeigt den Achtelfinal-Gegner für Deutschland.

Die Vorrunde bei der WM 2022 in Katar ist in vollem Gange. ran zeigt, wie welche Teams das Achtelfinale erreichen können bzw. welche Nationen bereits ausgeschieden sind.

Mit der Entscheidung in Gruppe F steht fest, dass Deutschland in einem möglichen Achtelfinale als Gruppenzweiter auf Marokko treffen.

WM 2022: Wann würde die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale spielen?

Sollte sich Deutschland als Gruppenzweiter (der Gruppensieg ist für das DFB-Team nicht mehr möglich) für das Achtelfinale bei der WM-Endrunde in Katar qualifizieren, geht es für die Flick-Elf am 6. Dezember ab 16 Uhr in Al-Rayyan mit der ersten K.o.-Runde weiter.